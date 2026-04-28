Pengawal selia bimbang usul SUTL beli Marina at Keppel Bay pada harga $40j jejas saingan
Apr 28, 2026 | 1:50 PM
Pengambilalihan Marina at Keppel Bay akan menjadikan SUTL pemilik-pengendali marina bersepadu terbesar di Singapura. - Foto KEPPEL BAY
Suruhanjaya Persaingan dan Pengguna Singapura (CCS) telah menyuarakan tiga kebimbangan utama terhadap hasrat SUTL Enterprise untuk membeli Marina at Keppel Bay daripada pemiliknya, Keppel Bay, pada harga $40 juta.
Ulasan Fasa Pertama CCS ini didedahkan pada 27 April, sebulan selepas pengusaha kapal layar sewa khuatir pengambilalihan itu akan membolehkan SUTL melonjakkan harga, sekali gus membebankan industri yang sedia terhimpit.
