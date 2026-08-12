Pengezonan semula One-North gandakan ruang syarikat pemula, taman AI

Pengezonan semula di kawasan One-North akan menggandakan jumlah ruang lantai yang boleh dibangunkan untuk kemudahan bagi menyokong ekosistem syarikat pemula niaga Singapura serta pembangunan sebuah taman kecerdasan buatan (AI). - Foto fail

Pengezonan semula di kawasan One-North akan menggandakan jumlah ruang lantai yang boleh dibangunkan untuk kemudahan bagi menyokong ekosistem syarikat pemula niaga Singapura serta pembangunan sebuah taman kecerdasan buatan (AI). - Foto fail

Pengezonan semula One-North gandakan ruang syarikat pemula, taman AI

Pengezonan semula One-North gandakan ruang syarikat pemula, taman AI LaunchPad @ One-North bakal sebesar sekitar 14 padang bola sepak; bakal tarik syarikat pemula berpotensi tinggi

Cadangan perubahan zon akan secara berkesan menggandakan jumlah ruang lantai yang boleh dibangunkan untuk kemudahan bagi menyokong ekosistem syarikat pemula atau start-up Singapura di kawasan One-North, termasuk sebuah taman kecerdasan buatan (AI) yang bakal dibangunkan.

LaunchPad @ One-North, yang meliputi kawasan seluas 9.82 hektar (bersamaan kira-kira 14 padang bola sepak) akan ditetapkan dengan nisbah tapak kasar (GPR) sebanyak 2.5, meningkat daripada nisbah plot kasar keseluruhan yang kini hanya sedikit melebihi 1.0.

LaunchPad ditubuhkan oleh JTC pada 2015 sebagai hab untuk menghimpunkan syarikat pemula, inkubator, pemacu perniagaan dan firma modal teroka dalam satu ekosistem kolaboratif.

Sejak dilancarkan, LaunchPad telah menempatkan lebih 2,400 syarikat pemula, termasuk Carousell, PatSnap dan Nium, serta menjadi tempat operasi bagi lebih 30 inkubator, pemacu perniagaan dan firma modal teroka.

JTC Corporation, pemaju perindustrian, berkata penggandaan ruang lantai yang dibenarkan akan membolehkan LaunchPad diperbaharui sebagai satu pembangunan bersepadu, dengan pelbagai kegunaan bagi memperkukuh ekosistem syarikat pemula.

“Ini termasuk penggunaan semula secara adaptif dua kilang bertingkat sedia ada sebagai blok AI Kampong AI dan blok penginapan,” kata JTC, merujuk kepada taman AI baharu yang ditubuhkan bagi menarik syarikat pemula yang berpotensi tinggi.

Taman itu telah diumumkan oleh Kementerian Perdagangan dan Perusahaan (MTI) pada Mac.

Pada masa ini, LaunchPad terdiri daripada beberapa zon berbeza.

Sebahagian besar kawasan itu diperuntukkan sebagai taman perniagaan, tetapi belum mempunyai intensiti pembangunan yang ditetapkan.

Sebidang tanah yang lebih kecil pula dizonkan sebagai taman perniagaan dengan GPR masing-masing sebanyak 5.0 dan 4.0, di samping plot yang diperuntukkan bagi pembangunan bercampur dan jalan raya.

Dengan cadangan pengezonan semula itu, JTC juga akan dapat menyediakan ruang acara baharu, kemudahan sukan, kawasan untuk berinteraksi dan membina rangkaian, serta lebih banyak pilihan makanan dan minuman di seluruh kawasan tersebut.

Kemudahan laluan berbumbung antara blok juga akan dipertingkatkan, termasuk penyediaan laluan penghubung berbumbung baharu.

Usaha memperbaharui LaunchPad sudah pun bermula, dengan tender bagi mereka bentuk dan membina blok AI untuk Kampong AI dilancarkan pada 29 Julai.

Blok yang siap kelak akan menyediakan ruang taman perniagaan seluas 14,500 meter persegi, termasuk ruang acara dan kolaborasi untuk sehingga 70 syarikat.

Tender tersebut akan ditutup pada 24 Ogos.

Tender berasingan bagi blok penginapan serta kerja-kerja penambahbaikan kawasan akan dilancarkan secara berperingkat.