Penjimatan menarik di Jualan Raya Harvey Norman

Sofa baru untuk Hari Raya ini. Dapatkan Lifestyle Grant 2-Seater Full Leather Sofa kini hanya $1,327 (daripada $1,659). Promosi berlangsung hingga 4 Mac. - Foto HARVEY NORMAN

Set meja makan menawan Urban Rock Sintered Stone bersaiz 160 sentimeter. Kini $551 (daripada $689). Promosi hingga 4 Mac. - Foto HARVEY NORMAN

Penjimatan menarik di Jualan Raya Harvey Norman

Semuanya ada di Harvey Norman!

Harvey Norman bukan memberi pelbagai pilihan, daripada peralatan memasak dan perabot hingga produk teknologi seperti TV dan komputer riba sahaja, bahkan ia menawarkan harga menjimatkan di Jualan Harvey Raya, yang berlangsung dari sekarang hingga 23 Mac.

Bukan itu sahaja, hadiah set lima bekas makanan LocknLock menanti anda secara percuma dengan perbelanjaan minimum $899 dalam satu resit!

BERGEMBIRA SEMPENA RAYA INI

Sebagai tuan rumah tentu anda mahu sajikan yang terbaik untuk hiburan tetamu anda.

Nikmati tawaran set televisyen beberapa model popular, termasuk:

TV LG UHD 4K AI 75”, kini $1,299 (daripada $1,649), masa yang tepat untuk menonton bola sepak Piala Dunia 2026 di skrin besar. TV 75 inci hanya memerlukan jarak tontonan kira-kira 2.3m untuk tontonan selesa, sesuai bagi kebanyakan rumah. Untuk TV 75 inci dan ke atas, darabkan saiz skrin dengan 1.2 untuk menentukan jarak tontonan ideal dalam inci.

TV LED Tipis 32” pada harga hanya $88 (hingga $257), ideal untuk bilik tidur, dapur dan bilik belajar bagi digunakan sebagai skrin monitor untuk bekerja atau belajar.

PERALATAN DAPUR WAJIB DIMILIKI, ALAT PEMBERSIH PINTAR

Harvey Norman menawarkan buat dapur anda inovasi memasak terkini seperti penggoreng udara berkapasiti besar, pengadun berkuasa dan ketuhar pembakar roti pintar.

Setelah selesai memasak, jangan lupa membersihkan tumpahan dan kotoran menggunakan vakum daripada model vakum basah dan kering hingga vakum robot.

Antara yang ditawarkan:

– Penggoreng Udara Tindan Berganda Ninja. Kini $299. Daripada $399.

– Ketuhar Pembakar Roti Digital Jogen 9L 1000W. Kini $49. Daripada $149.

– Pengadun Berdiri Smeg Warna Penuh – Krim. Kini $399. Daripada $898.

– Vakum Basah & Kering Dyson V12s Origin Submarine. Kini $599. Daripada $899.

SEDIAKAN RUMAH ANDA BAGI SAMBUTAN PERAYAAN

Harvey Norman menyediakan pelbagai produk perabot daripada pilihan moden dan mesra bajet kepada perabot buatan Italy yang canggih, yang melengkapkan setiap persediaan rumah. Kebanyakan perabot boleh disesuaikan mengikut ruang dan pilihan estetika anda.

Sambut perayaan dengan tawaran 20 peratus diskaun di bahagian perabot dari sekarang hingga 4 Mac.

Sertai ‘Raya Sure Win’ dengan perbelanjaan minimum $500 dan pembuangan percuma bagi perbelanjaan minimum $1,500 dan penghantaran percuma sebelum 4 Mac.

ANTARA TAWARAN HEBAT:

– Sofa Rehat Lifestyle 2 Tempat dengan Fabrik Mesra Haiwan Peliharaan. Kini $1,367 (daripada $1,799). Promosi hingga 4 Mac.

– Sofa Rehat Hilker 3 Tempat Duduk Kulit Penuh. Kini $3,095 (daripada $4,399). Promosi hingga 4 Mac.

– Sofa Lifestyle Grant 2 Tempat Duduk Kulit Penuh. Kini $1,327 (daripada $1,659). Promosi hingga 4 Mac.

– Meja Makan Urban Huddersfield Atas Seramik Boleh Dipanjangkan (120-200cm). Kini $999 (dari $1,599). Promosi hingga 4 Mac.

– Meja Makan Urban Rock Sintered Stone 160cm. Kini $551 (daripada $689). Promosi hingga 4 Mac.

Komputer Riba Next Gen AI

Manfaatkan Jualan Raya Harvey Norman untuk menaik taraf peranti peribadi anda dengan rangkaian luas komputer riba Next Gen AI daripada jenama terkemuka seperti Acer, Asus, HP, Lenovo, LG, Microsoft Surface dan MSI.

Peranti ini direka untuk meningkatkan produktiviti, memberikan hayat bateri selama beberapa hari, mengukuhkan keselamatan data tanpa menjejaskan prestasi, dan menyediakan pengalaman yang benar-benar khusus untuk anda.

Pemain permainan komputer juga boleh menantikan tawaran luar biasa bagi komputer berprestasi tinggi yang direka untuk meningkatkan setiap sesi permainan, termasuk:

– ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV081W kini $2,096, daripada $2,499

– MSI VenturePro 16 A2RWFG-019SG kini $1,788, daripada $2,299

– Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 kini $2,699, daripada $3,099

Selain harga promosi ini, pelanggan juga akan menerima hadiah percuma bernilai hingga $677.90, menjadikannya peluang terbaik untuk menaik taraf peranti anda.

Harvey Norman juga akan menganjurkan banyak acara menarik di gedung mereka dan promosi eksklusif sepanjang musim perayaan ini.