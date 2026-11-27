Penulis muda yang berminat untuk berkarya tetapi kurang yakin untuk berkongsi kisah mereka, tanpa mengira usia, tahap pendidikan, jantina mahupun latar belakang sosial, berpeluang menimba ilmu daripada penulis Indonesia, Ika Natassa, yang mempunyai hampir 20 tahun pengalaman dalam bidang penulisan, menerusi satu siri kuliah pada 28 November.