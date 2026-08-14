Penyu sisik terancam dilepaskan di kawasan laut Pulau Subar

Penyu sisik terancam dilepaskan di kawasan laut Pulau Subar

Penyu sisik terancam dilepaskan di kawasan laut Pulau Subar

Seekor penyu sisik atau hawksbill turtle telah mengeluarkan 97 telur yang terlalu dekat dengan paras air di Pulau Subar Laut (Big Sisters’ Island) pada Jun, menyebabkan sarangnya terdedah kepada ancaman seperti kelemasan apabila air pasang.

Namun, dengan bantuan Lembaga Taman Negara (NParks), 42 anak penyu akhirnya berjaya keluar dari cangkerang mereka, dan masuk ke perairan di Pulau Subar pada 13 dan 14 Ogos.

Untuk melindungi penyu yang belum menetas, telur tersebut sebelumnya telah diambil oleh NParks pada usia kira-kira enam minggu dan dipindahkan ke pusat penetasan penyu di Pulau Subar Darat (Small Sisters’ Island).

Ditubuhkan pada 2018, pusat penetasan itu menyediakan persekitaran kondusif untuk anak penyu menetas dengan selamat dan kemudian dilepaskan ke laut.

Telur tersebut tidak dipindahkan lebih awal untuk mengelakkan haiwan tersebut daripada tertekan, dan untuk memberi mereka lebih banyak masa untuk membesar.

Ia merupakan sarang ketiga yang menetas di Taman Marin Pulau Subar pada 2026.

Sehingga 14 Ogos, 294 anak penyu telah menetas dari pusat tersebut, kata NParks.

Terdapat juga 59 penemuan penyu laut hidup, dan 25 sarang direkodkan dalam musim bersarang 2026.

Penyu sisik, dinamakan sempena mulut mereka yang seperti paruh yang kuat, biasanya mengunjungi pantai Singapura antara Mei dengan Oktober untuk bertelur.

Sisik adalah salah satu daripada dua spesies penyu laut yang boleh ditemui di perairan Singapura; yang satu lagi ialah penyu hijau.

Kadar penetasan kira-kira 43 peratus untuk sarang terbaru adalah luar biasa, kata timbalan pengarah cawangan pantai dan marin Pusat Biodiversiti Negara NParks, Encik Collin Tong.

Sarang sebelumnya yang menetas pada minggu lalu mempunyai kadar penetasan hampir 88 peratus, dan purata kadar penetasan adalah kira-kira 70 peratus, katanya.

“Berdasarkan pelbagai tanda, kita dapat melihat bahawa kemungkinan ini adalah ibu yang tidak berpengalaman kerana ia bertelur dengan sangat rendah, dan bilangan telur yang rendah kemungkinan besar ia seekor ibu muda,” katanya.

Seekor penyu betina biasanya mengeluarkan kira-kira 100 hingga 150 biji telur pada satu masa, tambah Encik Tong.

Selepas keluar dari sarang, anak-anak penyu diukur – untuk mencatat berat badan mereka dan bilangan sisik mereka sebagai contoh – untuk menentukan status kesihatan mereka dan untuk tujuan penyelidikan.

Mereka kemudian dilepaskan. Keluar dari sarang hanyalah permulaan ujian daya ketahanan anak penyu.