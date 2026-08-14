Seekor penyu sisik atau hawksbill turtle telah mengeluarkan 97 telur yang terlalu dekat dengan paras air di Pulau Subar Laut (Big Sisters’ Island) pada Jun, menyebabkan sarangnya terdedah kepada ancaman seperti kelemasan apabila air pasang.

Namun, dengan bantuan Lembaga Taman Negara (NParks), 42 anak penyu akhirnya berjaya keluar dari cangkerang mereka, dan masuk ke perairan di Pulau Subar pada 13 dan 14 Ogos.

Untuk melindungi penyu yang belum menetas, telur tersebut sebelumnya telah diambil oleh NParks pada usia kira-kira enam minggu dan dipindahkan ke pusat penetasan penyu di Pulau Subar Darat (Small Sisters’ Island).

Ditubuhkan pada 2018, pusat penetasan itu menyediakan persekitaran kondusif untuk anak penyu menetas dengan selamat dan kemudian dilepaskan ke laut.

Telur tersebut tidak dipindahkan lebih awal untuk mengelakkan haiwan tersebut daripada tertekan, dan untuk memberi mereka lebih banyak masa untuk membesar.

Ia merupakan sarang ketiga yang menetas di Taman Marin Pulau Subar pada 2026.

Sehingga 14 Ogos, 294 anak penyu telah menetas dari pusat tersebut, kata NParks.

Terdapat juga 59 penemuan penyu laut hidup, dan 25 sarang direkodkan dalam musim bersarang 2026.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
keandalan MRT, gangguan MRT, rekod keselesaan MRT

Keandalan MRT bertambah baik pada Jul, cipta rekod 9 bulan tanpa gangguan besar

Aug 14, 2026 | 4:11 PM
Lulusan Diploma Muzik Maktab Seni Lasalle, Cik Heema Izzati, bukan sahaja menyalurkan bakatnya melalui penulisan lagu, malah berkongsi ilmu teori muzik dengan kanak-kanak daripada keluarga kurang berkemampuan menerusi satu program di Toa Payoh.

Lulusan Lasalle jadikan muzik wadah fahami emosi, bina keberanian

Aug 14, 2026 | 5:59 PM
Piala Asean Hyundai, S’pura, Thai, Gavin Lee, Ilhan Fandi

Singa bersemangat jelang hadapi skuad Thai yang gagah

Aug 14, 2026 | 7:47 PM
Murid Sekolah Rendah Frontier turut menyertai acara NITRA di bawah satu program yang mengetengahkan nilai melalui kesusasteraan Melayu secara kreatif dan interaktif.

Acara NITRA angkat nilai, junjung kreativiti dalam pembelajaran sastera

Aug 14, 2026 | 5:12 PM
Edwin Tong, LawSoc, laporan audit

Edwin: Suntingan laporan audit siasatan Persatuan Guaman patut didedah kepada ahli

Aug 14, 2026 | 3:54 PM
perniagaan fesyen

Mantan guru, kini pengasas perniagaan fesyen, cekal lawan barah

Aug 14, 2026 | 2:28 PM
CIA

CIA persoal dakwaan Israel mengenai rancangan Iran bunuh Trump

Aug 14, 2026 | 2:33 PM
kilauan emas selebriti, selebriti veteran, pertandingan nyanyian

10 artis veteran sedia berentap, bakal tarik suara

Aug 14, 2026 | 5:30 AM
Ramai penyokong meluahkan rasa kecewa dan menggesa isu penggunaan bot serta penjual semula tiket bagi perlawanan separuh akhir antara Singapura dengan Thailand ditangani, selepas ia habis sebaik sahaja jualan dibuka pada 12 Ogos.

Piala ASEAN Hyundai: Penyokong hampa tiket separuh akhir S’pura-Thai habis sekelip mata

Aug 12, 2026 | 5:55 PM
pesalah halang lelaki pisau, Osman Sidin, Clementi Mall

‘Wira Clementi’ berani pertaruh nyawa tumpaskan lelaki bersenjata

Aug 12, 2026 | 4:57 PM

Penyu sisik, dinamakan sempena mulut mereka yang seperti paruh yang kuat, biasanya mengunjungi pantai Singapura antara Mei dengan Oktober untuk bertelur.

Sisik adalah salah satu daripada dua spesies penyu laut yang boleh ditemui di perairan Singapura; yang satu lagi ialah penyu hijau.

Kadar penetasan kira-kira 43 peratus untuk sarang terbaru adalah luar biasa, kata timbalan pengarah cawangan pantai dan marin Pusat Biodiversiti Negara NParks, Encik Collin Tong.

Sarang sebelumnya yang menetas pada minggu lalu mempunyai kadar penetasan hampir 88 peratus, dan purata kadar penetasan adalah kira-kira 70 peratus, katanya.

“Berdasarkan pelbagai tanda, kita dapat melihat bahawa kemungkinan ini adalah ibu yang tidak berpengalaman kerana ia bertelur dengan sangat rendah, dan bilangan telur yang rendah kemungkinan besar ia seekor ibu muda,” katanya.

Seekor penyu betina biasanya mengeluarkan kira-kira 100 hingga 150 biji telur pada satu masa, tambah Encik Tong.

Selepas keluar dari sarang, anak-anak penyu diukur – untuk mencatat berat badan mereka dan bilangan sisik mereka sebagai contoh – untuk menentukan status kesihatan mereka dan untuk tujuan penyelidikan.

Mereka kemudian dilepaskan. Keluar dari sarang hanyalah permulaan ujian daya ketahanan anak penyu.

Kebanyakannya dimakan oleh pemangsa seperti burung pantai dan boleh menjadi keliru disebabkan sumber cahaya buatan, atau berisiko tersangkut secara tidak sengaja dengan sampah dan pemburu haram di laut.

Laporan berkaitan
Keandalan MRT bertambah baik pada Jul, cipta rekod 9 bulan tanpa gangguan besarAug 14, 2026 | 4:11 PM
Singa bersemangat jelang hadapi skuad Thai yang gagahAug 14, 2026 | 7:50 PM
nparksSisters' Island