Untuk terus menarik perhatian dan mendekati golongan muda, jenama golongan muda Berita Harian (BH), OMGxBH, telah meningkatkan usaha untuk mendekati golongan muda melalui penyertaan dalam lebih 20 sesi interaktif serta penganjuran bengkel penciptaan kandungan digital pada 2025.
Di antara usaha itu termasuk penyertaan dalam acara institusi pendidikan tinggi seperti Politeknik Ngee Ann (NP), Politeknik Republic (RP), Universiti Nasional Singapura (NUS) dan Universiti Teknologi Nanyang (NTU).
OMGxBH juga menganjurkan beberapa bengkel penciptaan kandungan digital bagi pelajar institusi pendidikan tinggi di bawah program Hari Media SPH anjuran SPH Media demi mengasah bakat muda dalam bidang media dan kreatif.
Para pelajar berpeluang belajar tentang penciptaan kandungan digital, mengetahui lebih lanjut tentang transformasi media berita di era digital serta skop pekerjaan dalam bilik berita.
Selain itu, OMGxBH juga menjalin kerjasama dengan pelbagai pihak untuk memperluas jangkauan dan membina hubungan yang lebih erat dengan masyarakat muda.
Antara penglibatan pada 2025 adalah sebagai rakan media rasmi Festival Dikir Singapura di Wisma Geylang Serai (WGS) anjuran Serumpun DK SG dengan kerjasama WGS.
Buat julung-julung kalinya, OMGxBH menganjurkan perjumpaan Hari Raya di Kampung Lorong Buangkok sebagai tanda penghargaan kepada pengikut setia.
Acara yang dihadiri 60 golongan muda itu menawarkan pengalaman unik, dengan anak muda dapat menikmati suasana meriah beraya di kampung, makan nasi ambeng sedulang, bermain bunga api, mencuba permainan tradisional dan memupuk semangat muhibah.
Acara itu adalah sebahagian usaha OMGxBH untuk menggabungkan media, budaya dan keterlibatan akar umbi dalam bentuk yang segar namun tetap menghargai warisan.
Pada 2026, OMGxBH akan terus berusaha mendekati lebih ramai generasi muda di Singapura demi membina masyarakat audiens muda Melayu yang kukuh untuk jangka masa panjang.
