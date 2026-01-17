Cik Farhanah Mohd (kiri), bersama ibu mentuanya, Cik Razaiah Atan, akan menyediakan hidangan bagi memenuhi pesanan makanan mangkuk tingkat pada Ramadan sekitar 11 pagi, sebelum ia diserahkan kepada penghantar makanan kira-kira 3 petang. - Foto BH oleh KHALID BABA