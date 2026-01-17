SPH Logo mobile
Permintaan juadah mangkuk tingkat ikut selera pelanggan naik jelang Ramadan

Perniagaan dari rumah buat penyesuaian, tawar hidangan penuhi cita rasa pelanggan
Jan 17, 2026 | 5:30 AM
Singapore, mangkuk tingkat, makanan, Ramadan, buka puasa, food delivery
Cik Farhanah Mohd (kiri), bersama ibu mentuanya, Cik Razaiah Atan, akan menyediakan hidangan bagi memenuhi pesanan makanan mangkuk tingkat pada Ramadan sekitar 11 pagi, sebelum ia diserahkan kepada penghantar makanan kira-kira 3 petang. - Foto BH oleh KHALID BABA

Meskipun terdapat pelbagai pilihan bagi khidmat hidangan mangkuk tingkat di pasaran, permintaan terhadap khidmat sedemikian yang disesuaikan mengikut cita rasa pelanggan kian meningkat menjelang Ramadan 2026.

Antara lain, sebab yang mendorong permintaan bagi khidmat sedemikian adalah pilihan untuk menyesuaikan menu mengikut cita rasa pelanggan, penjimatan masa dan kemudahan yang diperoleh daripada penghantaran pesanan terus ke rumah.

