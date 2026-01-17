Meskipun terdapat pelbagai pilihan bagi khidmat hidangan mangkuk tingkat di pasaran, permintaan terhadap khidmat sedemikian yang disesuaikan mengikut cita rasa pelanggan kian meningkat menjelang Ramadan 2026.
Antara lain, sebab yang mendorong permintaan bagi khidmat sedemikian adalah pilihan untuk menyesuaikan menu mengikut cita rasa pelanggan, penjimatan masa dan kemudahan yang diperoleh daripada penghantaran pesanan terus ke rumah.
Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg