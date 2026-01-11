Encik Robin Koh (kiri) serta Encik Haji Shamsuri A Rahman (kanan), mendapat inspirasi daripada Encik Fadzly (tengah) untuk menyertai acara Ironman mereka buat kali pertama di Australia Barat, Busselton. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Encik Fadzly melintasi garisan penamat dengan mengenakan tanjak sebagai ‘trademark’ di acara Ironman yang berlangsung di Australia Barat, Busselton. - Foto ihsan MUHAMMAD NOOR FADZLY OTHAMN

Pernah trauma hampir lemas, kini bapa 2 anak bergelar Ironman

Selepas terselamat daripada insiden hampir lemas yang mengancam nyawa pada 2001, Encik Muhammad Noor Fadzly Othman mengharungi hampir dua dekad bergelut dengan aquafobia – rasa takut melampau terhadap air.

Peristiwa yang sukar dilupakan itu berlaku ketika beliau berusia 20 tahun, semasa berenang bersama rakan-rakan sekolah politekniknya.

Tanpa disedari, beliau berenang ke bahagian kolam yang lebih dalam, menyebabkan beliau hampir lemas dan terpaksa menjerit meminta pertolongan.

Mujur, seorang pengguna kolam renang yang sama berada di lokasi tersebut sempat menyelamatkannya.

Namun, kejadian itu meninggalkan parut emosi yang mendalam. Menurut Encik Fadzly, trauma tersebut menghantui dirinya bertahun lamanya sehingga beliau bukan sahaja tidak mampu berenang malah berada di dalam kolam yang airnya melebihi paras leher.

Hanya 19 tahun kemudian dan didorong oleh keinginan untuk berenang bersama anak-anaknya yang sedang menghadiri sesi latihan berenang, pembangun web kanan di sebuah syarikat perjualan dalam talian, FortyTwo itu akhirnya memberanikan diri untuk berdepan dengan rasa takutnya terhadap air.

“Anak-anak saya adalah motivasi terbesar saya. Saya mahu berenang dan meluangkan masa bersama mereka tanpa rasa takut,” katanya yang kiniberusia 45 tahun.

Keputusan itu menjadi titik perubahan besar dalam hidupnya.

Daripada seorang individu yang tidak mampu berenang dan takut kepada air, bapa kepada dua orang anak itu telah meraih satu pencapaian yang kelihatan mustahil sedikit masa dahulu – menamatkan maraton pertandingan Ironman keduanya.

Namun, beliau mengakui perjalanan untuk menghilangkan rasa fobia itu bukan sesuatu yang mudah.

Pada 2015, beliau mula menghadiri kursus berenang secara formal.

Walaupun berjaya menamatkan latihan tersebut, jiwa atlit dalam dirinya masih belum berpuas hati, dan rasa takut terhadap air masih belum lenyap sepenuhnya.

“Saya sedar bahawa saya memerlukan satu kegiatan sebagai pemangkin untuk mendorong diri saya melangkaui rasa takut – dan di situlah acara triatlon mula menjadi sebahagian daripada perjalanan saya,” katanya yang juga merupakan seorang atlit balapan.

Beliau kemudian mula mencari jurulatih yang sesuai untuk membantunya keluar daripada zon selesa demi mempersiapkan diri bagi acara triatlon dengan lebih baik.

Usaha itu membuahkan hasil apabila pada 2023, beliau menyertai acara Ironman pertamanya di Langkawi selepas menyertai beberapa acara triatlon sebelum ini.

Perlumbaan Ironman tersebut merangkumi tiga acara – renang sejauh 3.8 kilometer (km), berbasikal 180 km dan lari 42.2 km.

Walaupun masih dihantui rasa takut semasa acara renang, beliau bersyukur kerana berjaya mengawal emosinya.

Menurutnya, ketika perlumbaan berlangsung, terdapat beberapa peserta lain yang gagal menyelesaikan cabaran renang dan terpaksa dibantu keluar oleh pihak penganjur.

“Saya rasa sangat bernasib baik kerana tidak berada dalam kelompok yang sama. Jika tidak, mungkin semangat saya akan tergugat untuk meneruskan perlumbaan.

“Peserta dalam kelompok ini menyaksikan sendiri beberapa individu dibawa keluar dari air – dan ini satu pemandangan yang sememangnya menguji mental,” kongsinya.

Encik Fadzly berjaya menamatkan Ironman pertamanya dengan catatan masa peribadi yang baik.

Pada 7 Disember 2025, beliau kembali mencabar diri dengan menyertai Ironman keduanya di Australia Barat, Busselton.

Menurutnya persiapannya ketika itu ialah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi air yang lebih sejuk akibat lokasi yang berlainan.

Persiapan tersebut juga dilakukan melalui latihan konsisten bersama kumpulan penggiat sukan triatlon, Terai-Melayu SG.

Latihan mereka merangkumi sesi pagi dan petang selama 14 jam hampir setiap minggu selama lima bulan bagi mempersiapkan diri menghadapi tiga disiplin Ironman.

Walaupun diuji dengan kekejangan otot dan hampir dua kali disingkirkan akibat had masa penamat yang ketat, Encik Fadzly tetap memaksa diri untuk terus mara dan menamatkan perlumbaan.

“Ini untuk diri saya sendiri dan demi keluarga yang telah memberikan sokongan padu sejak awal lagi,” kata bekas atlit nasional pentatlon itu.

Segala usahanya selama ini membuahkan hasil apabila beliau melintasi garisan penamat dengan mengenakan tanjak sebagai ‘trademark’.

“Tanjak ini menambah elemen warna dan budaya dalam perlumbaan, di samping menjadi simbol bahawa orang Melayu juga mampu menamatkan acara triatlon yang mencabar,” kata Encik Fadzly yang sentiasa mempersiapkan diri bagi acara perlumbaan seterusnya.

Pengalamannya turut dirakamkan dalam sebuah buku berjudul #ICUCAN1 MY TRIATHLON JOURNEY, yang diterbitkan oleh Encik Fadzly pada 2024, sebagai jurnal beliau menewaskan ketakutan dan bangkit daripada kegagalan.

Buku fizikal itu boleh ditempah secara dalam talian dengan harga $20 senaskhah. Ia juga terdapat secara dalam talian.

Buku berjudul #ICUCAN1 MY TRIATHLON JOURNEY yang dihasilkan oleh Encik Fadzly menjadi catatan peribadi beliau yang ingin memberi inspirasi kepada para pembaca untuk berani menghadapi ketakutan masing-masing. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA