Persahabatan rentas agama teras keharmonian S’pura
Apr 18, 2026 | 10:45 AM
Singapura tidak sekadar dibina atas asas toleransi antara agama, tetapi berkembang sebagai sebuah masyarakat yang berteraskan persahabatan tulen antara penganut pelbagai kepercayaan, kata Mufti Dr Nazirudin Mohd Nasir.
Berucap di majlis Bridges of Faith sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri pada 17 April, beliau menegaskan bahawa negara ini tidak pernah bercita-cita untuk hanya “bertahan” dalam kepelbagaian melalui toleransi semata-mata.
