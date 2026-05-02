Pesawat retak bukan penghalang raih kejayaan
Pesawat retak bukan penghalang raih kejayaan
May 2, 2026 | 3:54 PM
Pesawat retak bukan penghalang raih kejayaan
Muhammad Ilham Mirza Khairol dari Sekolah Menengah Evergreen meraih tempat kedua dalam kategori Radio Dikawal atau ‘radio-controlled’ (RC) dalam Pertandingan Mesin Terbang Hebat Singapura (SAFMC). - Foto ihsan NABILA MUKHAIDIN
Didorong semangat daya saing yang tinggi serta minat terhadap cabaran praktikal, Muhammad Ilham Mirza Khairol meletakkan sasaran tinggi apabila menyertai Pertandingan Mesin Terbang Hebat Singapura (SAFMC).
Pelajar berusia 14 tahun dari Sekolah Menengah Evergreen itu berjaya meraih tempat kedua dalam kategori Kawalan Radio (RC) atau ‘radio-controlled’ pada edisi pertandingan tahun ini.
