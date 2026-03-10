Encik Zaqy berkata ini adalah misi yang penting dan RSAF akan melakukan yang terbaik untuk memastikan semua orang pulang dengan selamat - Foto Facebook Zaqy Mohamad

Menteri Kanan Negara (Pertahanan merangkap Kemampanan dan Sekitaran), Encik Zaqy Mohamad, pada Selasa 10 Mac berkata bahawa pesawat Pengangkutan Tangki Pelbagai Peranan (MRTT) A330 Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF), yang telah dikerahkan untuk membantu rakyat Singapura yang ingin meninggalkan Timur Tengah, telah berlepas dari Pangkalan Udara Changi awal hari ini menuju ke Riyadh, Arab Saudi.

“Di tengah-tengah kekurangan pilihan komersial yang sesuai, ramai rakyat Singapura telah meminta bantuan untuk pulang ke Singapura, susulan konflik di Timur Tengah,” tulis beliau dalam satu hantaran Facebook yang diterbitkan pada sekitar jam 9.50 pagi.

“Ini adalah misi yang penting dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan semua orang pulang dengan selamat.

“Saya berterima kasih atas komitmen dan keberanian para pegawai lelaki dan wanita RSAF yang menawarkan diri untuk misi ini, walaupun mengetahui bahawa rantau tersebut masih menghadapi serangan.