Pesta Warisan S’pura 2026 dilancarkan secara rasmi
May 1, 2026 | 8:12 PM
Turut menyertai majlis pelancaran di ACM Green (ruang hijau di luar Muzium Tamadun Asia) sebagai tetamu terhormat adalah Pemangku Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia merangkap Menteri Negara Kanan (Pendidikan), Encik David Neo (tiga dari kanan). - Foto ST
Pesta Warisan Singapura (SHF) 2026 kembali tahun ini dengan tema baru yang memberi peluang bagi ramai menjelajah sejarah Singapura ketika mereka menyelami kehidupan pedagang pada era 1960-an.
Diberi nama A Bump Through Time, peserta berpeluang menjelajah sejarah Singapura menaiki sebuah bumboat atau tongkang menerusi pengalaman teater baharu yang diperkenalkan buat julung-julung kalinya di pesta tersebut.
