Pesta Warisan S’pura 2026 ajak pengunjung teroka warisan maritim
Pesta Warisan S’pura 2026 ajak pengunjung teroka warisan maritim
Edisi ke-23 Pesta Warisan Singapura akan berlangsung dari 1 hingga 24 Mei, merangkumi lebih 100 program merata S’pura
Apr 21, 2026 | 8:14 PM
Pesta Warisan S’pura 2026 ajak pengunjung teroka warisan maritim
Pengunjung Pesta Warisan Singapura (SHF) 2026 berpeluang menjelajah sejarah Singapura menaiki sebuah bumboat atau tongkang menerusi pengalaman teater baharu yang diperkenalkan buat julung-julung kalinya di pesta tersebut.
Diberi nama A Bump Through Time, program itu membawa peserta menyusuri Sungai Singapura selama sejam di mana mereka dapat menyelami kehidupan pedagang pada era 1960-an.
