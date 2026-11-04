Parlimen meluluskan pindaan kepada Akta Pencemaran Jerebu Rentas Sempadan (THPA) di Parlimen pada 4 November, yang menyaksikan perbahasan bagi pindaan itu berlangsung lebih lima jam.

Pindaan ini memberi kuasa kepada agensi pemerintah untuk menyiasat syarikat bertanggungjawab atas kebakaran hutan dan menyebabkan jerebu, mengasaskan aspek kebertanggungjawaban dan memberi kesan bermakna terhadap pihak yang bertanggungjawab.

Ia menyusuli keadaan jerebu yang melanda Singapura pada Oktober, dengan tahap pencemaran mencapai tahap tidak sihat untuk beberapa hari.

Pindaan kepada akta tersebut diluluskan di bawah Sijil Tindakan Segera agar setiap kuasa undang-undang dapat dimanfaatkan lebih pantas bagi membawa syarikat bertanggungjawab atas kebakaran hutan dan jerebu ke muka pengadilan.

Sijil yang ditandatangani oleh Presiden Singapura itu membolehkan perbahasan rang undang-undang dibentangkan dalam satu sidang Parlimen.

Ia berbanding perbahasan rang undang-undang tanpa sijil itu, yang memerlukan lebih kurang tempoh 10 hari selepas ia dibentangkan buat kali pertama, sebelum rang undang-undang itu diketengahkan lagi buat kali kedua.

Sijil Tindakan Segera kali terakhir digunakan semasa sidang Parlimen pada Oktober 2024 bagi membahaskan Rang Undang-undang Insurans (Pindaan) 2024.

Pindaan tersebut diperkenalkan secara khusus untuk memberikan kuasa undang-undang kepada Penguasa Kewangan Singapura (MAS) bagi menghalang pengambilalihan Income Insurance oleh syarikat insurans Jerman, Allianz.

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Rang undang-undang itu terpakai secara khusus terhadap permohonan kawal selia berkaitan yang diterima sebelum pindaan tersebut berkuat kuasa dan masih belum diputuskan, sekali gus membolehkan pemerintah campur tangan dengan segera dalam urus niaga yang sedang berlangsung itu.

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