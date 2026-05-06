PM Wong bakal hadiri Sidang Kemuncak Asean di Cebu, 8 Mei

Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, akan menghadiri Sidang Kemuncak Asean ke-48 di Cebu, Filipina, pada 8 Mei. - Foto fail ST

Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, akan menghadiri Sidang Kemuncak Asean ke-48 di Cebu, Filipina, pada 8 Mei.

Semasa acara tersebut, pemimpin Asean akan membincangkan cara memperkukuh keselamatan perdagangan, tenaga dan makanan di negara anggota Asean serta mempercepatkan peralihan tenaga hijau rantau ini di tengah-tengah gangguan rantaian bekalan dan kenaikan harga tenaga akibat konflik Timur Tengah.

Mereka juga akan membincangkan cara memperkukuh kerjasama dengan rakan kongsi luar Asean untuk memajukan keutamaan bersama dan memperkukuh kestabilan serantau.

Encik Wong, yang juga Menteri Kewangan, akan turut menyertai mesyuarat dua hala dengan pemimpin lain di sidang kemuncak tersebut.

Semasa lawatannya, Encik Wong akan ditemani isteri beliau serta Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan.

Semasa ketiadaan Encik Wong, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam, akan menjadi Pemangku Perdana Menteri pada 7 Mei, sementara Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Perdagangan, Encik Gan Kim Yong, akan menjadi Pemangku Perdana Menteri dari 8 hingga 9 Mei.

Kenyataan Pejabat Perdana Menteri (PMO) menyatakan tema Kepengerusian Filipina iaitu ‘Mengemudi Masa Depan Kita, Bersama’ merangkumi komitmen Asean untuk memperdalam penyepaduan, memperkukuh kerjasama ekonomi dan mengharungi cabaran sejagat yang berkembang dengan perpaduan.

Kepengerusian Filipina tahun ini (2026) juga bertepatan dengan ulang tahun ke-50 Perjanjian Keamanan dan Kerjasama Asia Tenggara (TAC), menjadikan sidang kemuncak akan datang itu peluang tepat untuk mengesahkan semula prinsip pengasas dan wawasan kolektif Asean.

Semasa Sidang Kemuncak Asean itu, beberapa acara termasuk Dialog Belia Asean akan diadakan.

Pada 2025, Sidang Kemuncak Asean ke-47 telah diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, dari 26 hingga 28 Oktober 2025.