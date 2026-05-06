PM Wong bakal hadiri Sidang Puncak Asean di Cebu, 8 Mei
May 6, 2026 | 5:01 PM
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, akan menghadiri Sidang Puncak Asean ke-48 di Cebu, Filipina, pada 8 Mei.
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, akan menghadiri Sidang Puncak Asean ke-48 di Cebu, Filipina, pada 8 Mei.
Semasa acara tersebut, pemimpin Asean akan membincangkan cara memperkukuh keselamatan perdagangan, tenaga dan makanan di negara anggota Asean serta mempercepatkan peralihan tenaga hijau rantau ini di tengah-tengah gangguan rantaian bekalan dan kenaikan harga tenaga akibat keadaan di Timur Tengah.
