PM Wong lawat Hainan; Hong Kong dari 25-28 Mac
Beliau akan beri ucaptama di Hainan, temu warga S’pura yang menetap di Hong Kong
Mar 24, 2026 | 6:00 PM
Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Encik Lawrence Wong. - Foto fail
Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Encik Lawrence Wong, akan melawat wilayah Hainan dan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong (HKSAR), China, dari 25 hingga 28 Mac.
Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Pejabat Perdana Menteri (PMO) pada 24 Mac, Encik Wong akan menyampaikan ucaptama di sesi pembukaan Sidang Tahunan Forum Bo’ao Asia (BFA) 2026.
Laporan berkaitan
