Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Encik Lawrence Wong, akan melawat wilayah Hainan dan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong (HKSAR), China, dari 25 hingga 28 Mac.

Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Pejabat Perdana Menteri (PMO) pada 24 Mac, Encik Wong akan menyampaikan ucaptama di sesi pembukaan Sidang Tahunan Forum Bo’ao Asia (BFA) 2026.