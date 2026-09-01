Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong (kanan), berjabat tangan dengan rakan sejawatnya dari Thailand, Encik Anuthin Charnvirakul, semasa pertemuan di Kementerian Ehwal Luar (MFA) Singapura, pada 7 November 2025. - Foto fail

Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong (kanan), berjabat tangan dengan rakan sejawatnya dari Thailand, Encik Anuthin Charnvirakul, semasa pertemuan di Kementerian Ehwal Luar (MFA) Singapura, pada 7 November 2025. - Foto fail

BANGKOK: Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, akan mengadakan lawatan satu hari ke Bangkok pada 2 September bagi menghadiri Rahat Pemimpin Singapura-Thailand.

Ini merupakan rahat pemimpin pertama antara Encik Wong, yang juga Menteri Kewangan, dengan rakan sejawatannya dari Thailand, Encik Anutin Charnvirakul, yang turut menyandang peranan Menteri Dalam Negeri.

Kedua-dua perdana menteri akan menyemak semula rangka kerja kerjasama pertahanan dan ekonomi sedia ada yang telah lama terjalin antara kedua-dua negara.

Mereka juga akan bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan antarabangsa dan serantau, kata Pejabat Perdana Menteri (PMO) dalam satu kenyataan pada 1 September.

Singapura dan Thailand juga dijangka meneroka peluang kerjasama baharu dalam bidang-bidang seperti ekonomi hijau dan digital, ketahanan tenaga, keselamatan makanan serta usaha menangani jenayah rentas sempadan.

Encik Wong akan diiringi oleh isteri, Cik Loo Tze Lui, dan lima menteri.