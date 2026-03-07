SPH Logo mobile
PM Wong: Konflik berlarutan Timur Tengah bawa akibat serius

Singapura

PM Wong: Konflik berlarutan Timur Tengah bawa akibat serius

Mar 7, 2026 | 7:59 PM
FARID HAMZAH
PM Wong: Konflik berlarutan Timur Tengah bawa akibat serius

Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong berbual dengan Presiden Amiriah Arab Bersatu (UAE), Sheikh Mohamed Zayed Al Nahyan berkaitan situasi di Timur Tengah, awal 7 Mac. - Foto PMO

Konflik yang berlarutan di Timur Tengah akan membawa akibat yang serius kepada dunia, kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong.

Berkata demikian menerusi hantaran di Facebook beliau pada 7 Mac, Encik Wong berkata:

“Kami harap semua pihak akan mencari jalan untuk mengurangkan dan memulihkan kestabilan di rantau tersebut.”

Awal 7 Mac, Encik Wong telah berbual dengan Presiden Amiriah Arab Bersatu (UAE), Sheikh Mohamed Zayed Al Nahyan berkaitan situasi yang memuncak di Timur Tengah.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia dan pihak berkuasa UAE atas sokongan dan bantuan mereka kepada warga Singapura yang tinggal di UAE.

“Pegawai kami telah bekerjasama rapat untuk memastikan rakyat Singapura kekal selamat dan memudahkan urusan bagi mereka yang ingin pulang,” kata Encik Wong.

Encik Wong menambah Singapura menghargai persahabatan erat dengan UAE dan berdiri dalam solidariti dengan UAE serta rakyatnya semasa masa yang mencabar ini.

Laporan berkaitan
PM Wong: Keselamatan rakyat di Timur Tengah keutamaan pemerintahMar 5, 2026 | 6:34 PM
Pelajar S’pura di Timur Tengah kekal tenang, pengajian diteruskanMar 5, 2026 | 6:50 PM
