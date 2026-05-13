Topic followed successfullyGo to BHku
PM Wong: Pemerintah sokong hala tuju luas semakan strategi ekonomi
PM Wong: Pemerintah sokong hala tuju luas semakan strategi ekonomi
May 13, 2026 | 8:48 PM
PM Wong: Pemerintah sokong hala tuju luas semakan strategi ekonomi
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong - Foto fail
Pemerintah menyokong lebih daripada 30 saranan yang telah dikemukakan jawatankuasa Semakan Strategi Ekonomi (ESR) pada 13 Mei untuk menjamin pertumbuhan, mewujudkan pekerjaan yang baik dan memperluaskan peluang untuk rakyat Singapura.
Ini dinyatakan Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, dalam satu catatan Facebook pada 13 Mei.
Laporan berkaitan
S’pura lakar pelan strategik ekon perkukuh daya saing, pasaran kerja May 13, 2026 | 12:05 PM
S’pura rancang ‘jambatan kerjaya’ sedia pekerja hadapi kesan AIMay 13, 2026 | 8:17 PM
NTUC, persekutuan perniagaan, majikan sokong saranan semakan strategi ekonomiMay 13, 2026 | 8:41 PM