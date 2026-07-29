Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Encik Lawrence Wong (kanan) harap pakej sokongan kedua dapat beri rakyat Singapura lebih keyakinan diri. - Foto MDDI

Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Encik Lawrence Wong (kanan) harap pakej sokongan kedua dapat beri rakyat Singapura lebih keyakinan diri. - Foto MDDI

Pakej sokongan kedua bermatlamat untuk memberikan bantuan tambahan kepada isi rumah dan perniagaan sedang Singapura terus mengalami kesan daripada keadaan yang tidak menentu di Timur Tengah, kata Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Encik Lawrence Wong.

Dalam satu catatan Facebook pada 29 Julai, Encik Wong berkata pakej tersebut merangkumi baucar Majlis Pembangunan Masyarakat (CDC) tambahan, rebat U-Save tambahan, sokongan yang dipertingkatkan untuk keluarga berpendapatan rendah, serta bantuan yang disasarkan untuk syarikat kecil dan sederhana (SME), selain gerai makan dan pasar yang layak.