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Sekilas Berita
PM Wong temui Naib Perdana Menteri China
PM Wong temui Naib Perdana Menteri China
Foto MDDI
Nov 22, 2026 | 8:05 PM
Sekilas Berita
PM Wong temui Naib Perdana Menteri China
Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Encik Lawrence Wong, menemui Naib Perdana Menteri China, Encik Ding Xuexiang, di Istana pada 22 November.
Encik Ding berada di Singapura dalam rangka lawatan rasmi dari 22 hingga 23 November bagi menghadiri mesyuarat Majlis Bersama bagi Kerjasama Dua Hala (JCBC) ke-22 serta mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Bersama (JSC) yang berkaitan.
JCBC merupakan mekanisme dua hala tertinggi bagi menilai kerjasama dan menetapkan hala tuju strategik hubungan Singapura-China.
Mesyuarat JCBC ke-22 itu akan dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong, bersama Encik Ding.
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