Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, menyampaikan ucap takziah kepada mangsa kebakaran di kompleks kediaman Hong Kong menerusi surat yang diutuskan kepada Ketua Eksekutif Hong Kong, Encik John Lee, pada 28 November. - Foto ZAOBAO

PM Wong ucap takziah pada mangsa kebakaran Hong Kong Beliau turut lahir rasa sedih dengan kehilangan nyawa.

Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, menyampaikan ucap takziah kepada mangsa kebakaran di Hong Kong dan berkata beliau amat sedih dengan kehilangan nyawa disebabkan oleh kejadian itu.

Dalam surat yang diutuskan kepada Ketua Eksekutif Hong Kong, Encik John Lee, pada 28 November, Encik Wong berkata ingatannya adalah bersama keluarga yang kehilangan orang tersayang dalam kebakaran di kompleks kediaman Wang Fuk Court.

Ini juga termasuk mereka yang cedera, serta mereka yang terlibat dalam usaha menyelamatkan nyawa orang lain.

Beliau turut mengucapkan takziah kepada semua yang terjejas, bagi pihak pemerintah Singapura, kata Kementerian Ehwal Luar (MFA) dalam satu kenyataan pada 28 November.

Pada 26 November, satu kebakaran dahsyat telah melanda estet perumahan bertingkat tinggi di kawasan utara Tai Po, mengorbankan lebih 100 orang dan ratusan lagi masih dilaporkan hilang.

PM Wong berkata: “Rakyat Hong Kong sentiasa menunjukkan daya tahan dalam menghadapi kesukaran, dan saya yakin mereka akan dapat mengatasi episod tragis ini dengan kekuatan dan keazaman yang sama.”

Kebakaran itu merupakan yang terburuk di Hong Kong sejak hampir 80 tahun, di wilayah yang mempunyai blok-blok kediaman paling padat penduduk dan tertinggi di dunia.

Kebakaran itu telah mengorbankan sekurang-kurangnya 128 orang, termasuk seorang anggota bomba, dengan kira-kira 200 orang masih dilaporkan hilang.

Dalam pada itu, pasukan bomba Hong Kong telah menyelesaikan operasi mencari dan menyelamat ke atas kompleks kediaman Wang Fuk Court, menukil laporan media tempatan Hong Kong.

Lagi 79 mangsa dilaporkan cedera dan 16 mayat masih belum dapat dikeluarkan daripada bangunan yang terbakar.

Sehingga awal pagi 28 November, anggota bomba telah dapat mengawal kebakaran yang memusnahkan kompleks kediaman itu.

Kompleks tersebut sedang menjalani pengubahsuaian dengan perancah buluh dan jaring hijau dipasang di sekelilingnya.

Kebanyakan mangsa ditemui di dua blok di kompleks lapan menara itu, kata Timbalan Pengarah Perkhidmatan Bomba, Encik Derek Chan.

Beliau berkata anggota bomba menemui penduduk yang masih hidup di beberapa bangunan, tetapi tidak memberikan butiran lanjut.