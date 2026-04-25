PM Wong: Warisan rentas generasi lahirkan identiti budaya Melayu S’pura
Galak tingkat kerjasama antara Taman Warisan Melayu (TWM), masyarakat lain untuk wujudkan lebih peluang dialog, pertukaran menerusi persembahan, program silang budaya
Apr 25, 2026 | 9:48 PM
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong (berbaju biru gelap), merasmikan pembukaan semula Taman Warisan Melayu (TWM) pada 25 April. Bersamanya ialah Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (baju hijau); Pengerusi Yayasan Warisan Melayu (MHF), Dr Norshahril Saat (baju kuning); Pemangku Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia, Encik David Neo (baju hitam). - Foto BM oleh ADAM MIFZAL MD FAIZAL
Warisan yang diamalkan, dikongsi dan diperbaharui merentas generasi telah menghasilkan identiti unik di negara ini yang melahirkan bukan sekadar budaya Melayu, tetapi budaya Melayu Singapura, kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong.
Budaya itu berakar daripada tradisi, adat dan kepercayaan dunia Melayu merentas generasi, yang kemudian dibentuk dan ditakrifkan oleh pengalaman bersama sebagai rakyat Singapura.
