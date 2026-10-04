Kakitangan barisan hadapan seperti pegawai khidmat pelanggan di semua poliklinik akan menerima latihan untuk menyokong golongan yang mengalami autisme dan keperluan intelektual dengan lebih baik mulai 2027.

Latihan tersebut merangkumi kemahiran berkomunikasi secara berkesan supaya kakitangan barisan hadapan dapat memberi tindak balas dan layanan sesuai kepada golongan ini, misalnya memberi keutamaan dalam menunggu giliran.

Demikian saranan Pasukan Petugas Jaminan bagi Keluarga dengan Orang Kurang Upaya yang diterbitkan dalam satu laporan pada 4 Oktober.

Ia antara lain mengetengahkan usaha bagi meningkatkan keupayaan orang kurang upaya ke arah menjalani kehidupan berdikari dan lebih terangkum.

Laporan itu menambah bahawa tiga poliklinik di setiap kelompok kesihatan di sini juga akan mempunyai sokongan khusus bagi golongan sedemikian menjelang 2028.

Terdapat tiga kelompok kesihatan secara keseluruhan dengan setiap satu dikendalikan oleh SingHealth, Sistem Kesihatan Universiti Nasional (NUHS) dan NHG Health.

Sokongan tersebut merangkumi antara lain tempoh lebih lama ketika berjumpa doktor atau pakar, dan penglibatan lebih rapat antara anggota keluarga orang kurang upaya dengan kakitangan kesihatan, jelas laporan tersebut.

Ia turut mendapati penjaga dan orang kurang upaya bimbang sama ada mereka dapat melibatkan diri bersama masyarakat umum, kemaslahatan kesihatan mereka dan akses kepada sokongan sekiranya keadaan mereka berubah.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Anggota polis Perancis meredah gas pemedih mata ketika pertempuran tercetus dalam bantahan pelajar sekolah menengah berhampiran Lycee Berthelot di Aubervilliers, dekat Paris, pada 2 Oktober 2026. Pelajar mengadakan bantahan di seluruh negara bagi menuntut lebih ramai guru ganti, tambahan sumber dan keadaan pembelajaran lebih baik, dengan lebih 400 sekolah ditutup selepas protes berlarutan beberapa hari.

Sekitar 500 sekolah di Perancis ditutup susuli bantahan ganas pelajar

Oct 5, 2026 | 1:34 PM
Rendi Apriyanto, 30 tahun, warga Indonesia yang menjadi tentera upahan Russia dalam perang di Ukraine, bergambar dengan seorang lelaki dalam pakaian seragam tentera di lokasi yang tidak didedahkan. Rendi dilaporkan terbunuh dalam serangan dron pada September lalu.

Tentera upahan Russia warga Indonesia maut di Ukraine selepas kirim wang umrah ibu bapa

Oct 5, 2026 | 1:09 PM
Yong Peng, mangsa bunuh, pelajar perempuan, Allahyarhamha Irene Sofiya

Pelajar perempuan ditemui maut dalam dewan sekolah di Johor; remaja lelaki ditahan

Oct 4, 2026 | 5:33 PM
Hari Warga Emas Antarabangsa, PAP, PAPSG, Tan See Leng

PAPSG tubuh pasukan khusus di 9 cawangan dampingi warga emas tinggal sendiri

Oct 4, 2026 | 6:32 PM
Pengalaman Encik Muhammad Dzulkifly Ahmad Kandias Abdul Ghani di Masjid En-Naeem sejak usia muda telah membentuk dirinya.

Dulu ‘bukan orang masjid’, kini bimbing anak cintakan institusi ibadah

Oct 4, 2026 | 5:30 AM
bungkusan misteri, Yishun, gangguan

Salah alamat atau gangguan?: Penduduk Yishun terima tiga bungkusan misteri

Oct 2, 2026 | 7:17 PM
Sempena Hari Kanak-Kanak, NoTapis dan OMGxBH menampilkan si cilik, Zara Sofia Muhd Syahrul (dua dari kanan), Elliya Sophia Mohammad Sofian (tengah) dan Eilshan Shakil Mohammad Sofian untuk menjawab persoalan ‘besar’ tentang mengembangkan keluarga di Singapura bersama penerbit podcast, Cik Natasha Mustafa (kiri) dan wartawan media sosial, Cik Shaza Daliela Rahmat.

‘Saya nak 14 adik!’: Apabila si cilik bicara soal keluarga besar

Oct 5, 2026 | 5:30 AM
AMP menganjurkan bengkel “Learner’s Circle” pada 26 September di SG Innovate, 32 Carpenter Street. Ia bertujuan untuk menyediakan ruang bagi peserta membina jaringan dan belajar antara satu sama lain. Bengkel itu menggalak peserta supaya berkongsi ilmu, pengalaman dan pandangan, selain membina hubungan dengan peserta lain.

Bengkel AMP sedia ruang untuk bina rangkaian, kongsi ilmu

Sep 28, 2026 | 8:34 PM
Kerja pengukuhan lantai dan struktur ban itu penting bagi meningkatkan daya tahan serta keselamatannya, selain mengurangkan risiko hakisan lebih serius pada masa hadapan.

Tembok tahan ombak di Johor diperkukuh jelang air pasang besar awal Sep

Aug 25, 2026 | 3:06 PM
EPL, bola sepak, Arsenal

Arsenal tunjuk taring, tekad terus kuasai EPL

Aug 22, 2026 | 5:03 PM

Oleh itu, antara tumpuan utama adalah memperkukuh sokongan terhadap akses perkhidmatan penjagaan kesihatan, kata Menteri Negara (Kesihatan merangkap Penerangan dan Pembangunan Digital), Cik Rahayu Mahzam.

Bercakap dalam sidang media di Enabling Village pada 2 Oktober bagi membentangkan saranan pasukan petugas, Cik Rahayu menyatakan tumpuan diberikan kepada individu berkeperluan intelektual dan autisme kerana keadaan mereka sukar dikesan pada pandangan mata kasar.

Beliau menyifatkan langkah yang bakal diperkenalkan itu sebagai “satu anjakan besar” dan bersifat amali, namun beberapa pertimbangan harus diambil kira.

“Persoalannya kini adalah bagaimanakah kami dapat melaksanakannya secara berkesan – iaitu memastikan perkhidmatan terus berjalan lancar sambil menyediakan penyesuaian yang sewajarnya?

“Ia memerlukan kakitangan terlatih untuk mengendalikan situasi yang sukar, memandangkan keadaan boleh menjadi agresif atau sangat mencabar.

“Oleh itu, menyediakan latihan yang betul dan membangunkan keupayaan adalah langkah penting sebelum kami melaksanakan inisiatif-inisiatif tersebut,” ujarnya.

Usaha sedemikian dilakukan di bawah teras membantu individu kurang upaya agar kekal sihat – teras lain termasuk memperluas sokongan dan peluang penglibatan masyarakat, dan membina masyarakat lebih terangkum, tambah laporan itu.

Kesemua teras ini bertujuan membantu golongan kurang upaya dan keluarga mereka menjalani kehidupan yang lebih sejahtera dalam masyarakat.

Selain usaha melatih kakitangan barisan hadapan dan sokongan khusus di tiga poliklinik, laporan itu menambah bahawa Kementerian Kesihatan (MOH) dan agensi sosial SG Enable akan melancarkan Pasport Komunikasi Kesihatan (HCP) mulai 2027.

HCP ialah dokumen yang mengandungi maklumat bagaimana individu dengan keperluan intelektual atau autisme ingin berkomunikasi, iaitu sama ada secara lisan, secara bertulis atau dengan bantuan alat visual.

“Ia akan membolehkan kakitangan penjagaan kesihatan untuk memahami dan menyokong individu sedemikian dengan lebih baik dan mengurangkan keperluan untuk pesakit dan penjaga mereka menjelaskan maklumat sama berulang kali di lokasi berbeza,” tambah laporan itu.

Sehubungan itu, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF), SG Enable dan Kementerian Pendidikan (MOE) akan mempergiat usaha di sekolah dan tempat kerja bagi memupuk pemahaman, keyakinan dan kemahiran untuk berinteraksi secara bermakna dengan orang kurang upaya, kata MSF dalam satu kenyataan pada 4 Oktober.

Masyarakat awam juga akan dilengkapkan dengan kemahiran berinteraksi dengan golongan kurang upaya dalam kehidupan harian menerusi usaha sama MSF dan SG Enable, bagi membina masyarakat yang lebih bersifat terangkum.

Bagi memperluas sokongan dan penglibatan masyarakat, laporan itu menyatakan MSF akan menambah 1,300 tempat lagi di Pusat Kegiatan Siang Hari (DAC) serta bengkel terlindung, iaitu program bimbingan kerjaya, menjelang 2030.

Ini sebagai tambahan kepada 1,000 tempat baharu yang diumumkan sebelum ini pada 2024, menjadikan jumlah keseluruhan kepada sekitar 5,800 tempat.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Inisiatif baharu perkasa orang kurang upaya, penjaga rancang masa depan secara proaktifOct 4, 2026 | 6:00 PM
Peluang latihan dalam sektor IT, kewangan, industri kreatif bagi golongan kurang upayaDec 5, 2025 | 8:11 PM
PWDmsfOKU