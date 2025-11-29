Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung, menyampaikan ucapan di majlis perasmian Poliklinik Serangoon, pada 29 November. - Foto ST

Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung, menyampaikan ucapan di majlis perasmian Poliklinik Serangoon, pada 29 November. - Foto ST

Terletak dekat pusat beli-belah Nex dan stesen MRT Serangoon, Poliklinik Serangoon seluas 11,600 meter persegi ini dijangka boleh menerima sekitar 1,300 pesakit setiap hari. - Foto ZAOBAO

Terletak dekat pusat beli-belah Nex dan stesen MRT Serangoon, Poliklinik Serangoon seluas 11,600 meter persegi ini dijangka boleh menerima sekitar 1,300 pesakit setiap hari. - Foto ZAOBAO

Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung, menyampaikan ucapan di majlis perasmian Poliklinik Serangoon, pada 29 November. - Foto ST

Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung, menyampaikan ucapan di majlis perasmian Poliklinik Serangoon, pada 29 November. - Foto ST

Terletak dekat pusat beli-belah Nex dan stesen MRT Serangoon, Poliklinik Serangoon seluas 11,600 meter persegi ini dijangka boleh menerima sekitar 1,300 pesakit setiap hari. - Foto ZAOBAO

Terletak dekat pusat beli-belah Nex dan stesen MRT Serangoon, Poliklinik Serangoon seluas 11,600 meter persegi ini dijangka boleh menerima sekitar 1,300 pesakit setiap hari. - Foto ZAOBAO

Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung, menyampaikan ucapan di majlis perasmian Poliklinik Serangoon, pada 29 November. - Foto ST

Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung, menyampaikan ucapan di majlis perasmian Poliklinik Serangoon, pada 29 November. - Foto ST

Poliklinik terbesar S’pura dibuka di Serangoon Guna model penjagaan baru tampilkan pasukan kesihatan pantau pesakit daripada keluarga yang sama, serta pendekatan lebih tersusun rawat kelemahan fizikal warga emas

Poliklinik Serangoon, yang merupakan poliklinik terbesar di Singapura, dibuka pada 29 November dengan model penjagaan baru yang antara lain menampilkan pasukan penjagaan kesihatan yang memantau pesakit daripada keluarga yang sama.

Model penjagaan itu juga mengambil pendekatan lebih tersusun untuk menilai dan merawat isu kelemahan fizikal.

Dengan pembukaan Poliklinik Serangoon, Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung, berkata Singapura berada di landasan yang betul untuk mempunyai 32 poliklinik secara keseluruhan menjelang 2030.

Singapura kini mempunyai sebanyak 27 poliklinik di serata negara.

“Setiap poliklinik baru merupakan satu langkah penting dalam usaha memperkukuh penjagaan asas, yang penting untuk mengekalkan dan menangani kesihatan penduduk sedang penduduk kian menua,” kata Encik Ong.

Poliklinik Serangoon merupakan poliklinik pertama di bawah NHG Health yang menyertakan aspek kesihatan mulut dalam pendekatannya untuk menangani kelemahan fizikal bagi pesakit berusia 65 tahun dan ke atas.

Poliklinik itu dibina untuk menawarkan khidmat jagaan kesihatan buat penduduk warga emas yang bilangannya semakin meningkat di Serangoon, dengan sekitar satu daripada lima penduduk berusia 65 tahun dan ke atas.

Terletak dekat pusat beli-belah Nex dan stesen MRT Serangoon, poliklinik tujuh tingkat seluas 11,600 meter persegi itu dijangka boleh menerima sekitar 1,300 pesakit sehari, menurut doktor keluarga, Dr Liu Changwei, yang juga Konsultan dan Ketua Poliklinik Serangoon.

Jururawat Amalan Lanjutan (APN) akan mengenal pasti pesakit yang berisiko mengalami komplikasi mulut dan merujuk mereka ke klinik pergigian baru poliklinik tersebut.

Pesakit yang mempunyai keperluan lebih rumit akan dirujuk kepada rawatan pergigian yang khusus.

Di Poliklinik Serangoon, anggota keluarga boleh menerima penjagaan daripada pasukan jagaan kesihatan yang sama untuk meningkatkan kesinambungan rawatan buat seisi keluarga dengan penyakit kronik seperti semput dan masalah kegemukan.

Model penjagaan ‘panel keluarga’ ini dibangunkan daripada konsep ‘penjagaan oleh pasukan kecil’, di mana pesakit berjumpa pasukan sama yang terdiri daripada doktor, jururawat dan profesional kesihatan bersekutu setiap kali mereka ke poliklinik.

Sebagai contoh, kanak-kanak berusia antara enam dengan 18 tahun yang mengalami penyakit semput ringan hingga sederhana akan disertakan dalam pasukan penjagaan yang sama dengan ibu bapa mereka yang mempunyai penyakit kronik.

Pasukan jagaan kesihatan berkenaan boleh memberi panduan mengenai bagaimana gaya hidup anggota keluarga seperti merokok, boleh memberi kesan kepada keadaan semput anak itu.

Semasa berucap di majlis perasmian Poliklinik Serangoon, Encik Ong berkata kini orang ramai mengunjungi poliklinik bagi pelbagai sebab, termasuk menjalani pemeriksaan kesihatan, menangani penyakit kronik serta bagi penjagaan bayi dan perkhidmatan kesihatan mental.

“Kini, poliklinik bukan sekadar sebuah institusi penjagaan kesihatan, namun adalah pusat masyarakat untuk memajukan kesejahteraan penduduk,” ujar beliau.

Beliau berkata poliklinik kini menerima lebih 7 juta lawatan setahun, menggunakan sistem janji temu untuk mengurangkan masa menunggu.

Namun, Encik Ong menegaskan bahawa poliklinik turut menerima pesakit tanpa janji temu.

Pesakit yang hadir selepas slot penuh, terutamanya kanak-kanak dan warga emas, akan dinilai, dan mereka yang mempunyai keperluan segera akan diperiksa secepat mungkin.