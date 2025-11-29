Menteri Undang-Undang merangkap Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri, Encik Edwin Tong serta Menteri Negara Kanan (Pertahanan merangkap Kemampanan dan Sekitaran), Encik Zaqy Mohamad, semasa pameran gerakan ‘SaferSG, Together’, pada 29 November. - Foto ZAOBAO

Menteri Undang-Undang merangkap Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri, Encik Edwin Tong serta Menteri Negara Kanan (Pertahanan merangkap Kemampanan dan Sekitaran), Encik Zaqy Mohamad, semasa pameran gerakan ‘SaferSG, Together’, pada 29 November. - Foto ZAOBAO

Polis lancar usaha baru dekati masyarakat cegah jenayah, tingkat keselamatan awam

Orang ramai digalak bekerjasama dengan polis untuk menjadikan Singapura tempat lebih selamat, dengan satu daya usaha nasional baru yang dilancarkan untuk menyatukan semua program pendekatan masyarakat dan skim sukarela polis.

Gerakan ‘SaferSG, Together’ yang dilancarkan Menteri Undang-Undang merangkap Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri, Encik Edwin Tong, pada 29 November itu bertujuan menangani keperluan meningkat bagi penglibatan masyarakat dalam keselamatan Singapura.

Gerakan itu telah mengenal pasti empat bidang utama iaitu pencegahan jenayah, kesedaran terhadap penipuan, pendidikan keselamatan jalan raya, dan kesiapsiagaan menghadapi kecemasan.

Berucap di Pameran Masyarakat Polis di tanah lapang bersebelahan pusat beli-belah Causeway Point, Encik Tong berkata:

“Menjaga keselamatan Singapura bukanlah tugas yang boleh dilakukan oleh satu pihak atau seseorang sahaja.

“Ia (tugas) setiap penduduk, setiap keluarga, setiap perniagaan dan setiap pertubuhan – kita semua mempunyai peranan masing-masing, terutamanya kerana ancaman jenayah dan risiko keselamatan kini berkembang melebihi sempadan tradisional.”

Singapura menghadapi landskap ancaman yang kian berubah, dengan cabaran baru daripada jenayah siber dan penipuan dalam talian hingga perubahan tingkah laku pengguna jalan raya serta ancaman keselamatan baru, ujar Encik Tong.

Hampir setengah bilion dolar kehilangan akibat penipuan sepanjang separuh pertama 2025, dengan hampir 20,000 kes dilaporkan di Singapura.

Di jalan raya pula, jumlah kesalahan memandu melebihi had laju sepanjang separuh pertama 2025 meningkat lebih 45 peratus berbanding tempoh sama pada 2024, kepada lebih 118,000 kes.

Dalam ucapannya, Encik Tong berkata individu dan pertubuhan boleh memainkan peranan mereka dengan sentiasa mengikuti perkembangan, menyertai program anjuran polis atau memainkan peranan lebih aktif dalam menjaga keselamatan Singapura.

Bercakap dengan media, Penolong Pesuruhjaya Polis (ACP) Sherrin Chua, yang juga pengarah jabatan kerjasama masyarakat, akur terdapat penurunan bilangan sukarelawan dalam skim Rondaan Rakyat, daripada 7,000 orang pada 2023 kepada sekitar 5,000 orang hingga akhir Oktober 2025.

Beliau berkata penurunan itu disebabkan pelbagai faktor termasuk perubahan gaya hidup serta keutamaan peribadi seperti komitmen keluarga dalam kalangan sukarelawan.

Sebagai respons kepada trend tersebut, polis menawarkan peluang sukarela jangka pendek dengan tahap komitmen fleksibel, kata ACP Chua.

Sukarelawan boleh menyumbang dalam pelbagai peranan seperti duta pameran, anggota pancaragam atau perunding seni reka.

Individu juga boleh mendaftar dalam Skim Pengawasan Masyarakat, di mana para anggota antaranya memantau kemungkinan kejadian jenayah di kawasan kejiranan serta berkongsi maklumat tersebut dengan polis.

Selain itu, mereka boleh memilih ‘kumpulan minat’ yang bersesuaian dengan gaya hidup dan keutamaan masing-masing – termasuk kumpulan sedia ada seperti Neighbours on Watch, Riders on Watch, Cyclists on Watch dan Cyber Guardians on Watch.

Para anggota boleh memuat turun aplikasi Police@SG dan menerima maklumat berkaitan kumpulan yang dipilih.

Aplikasi itu juga menyediakan maklumat mengenai acara polis, panduan keselamatan dan membolehkan pengguna menghantar maklumat terus kepada polis.