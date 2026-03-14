SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Polis mohon bantuan kesan warga emas hilang

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Singapura

Polis mohon bantuan kesan warga emas hilang

Mar 14, 2026 | 3:49 PM

Polis mohon bantuan kesan warga emas hilang

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Cik Samsiah Osman kali terakhir dilihat memakai gaun berwarna kuning di sekitar kawasan Blok 413, Jurong West Street 42.
Cik Samsiah Osman kali terakhir dilihat memakai gaun berwarna kuning di sekitar kawasan Blok 413, Jurong West Street 42. - Foto SPF

Pihak polis memohon bantuan orang ramai untuk mengesan seorang wanita warga emas, Cik Samsiah Osman, 78 tahun, yang dilaporkan hilang.

Beliau dilihat kali terakhir memakai gaun berwarna kuning di sekitar kawasan Blok 413, Jurong West Street 42, pada 13 Mac sekitar 7.10 pagi.

Sesiapa yang mempunyai maklumat boleh menghubungi talian polis - 999 - atau memberikan maklumat secara dalam talian di www.police.gov.sg/i-witness.

Semua maklumat akan dirahsiakan sepenuhnya, tambah polis.

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg