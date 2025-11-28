Akaun TikTok dan Facebook bernama ‘The Inquiry’ kendalian Zulfikar Mohamad Shariff telah dikenakan arahan sekatan dan pemansuhan oleh polis pada 26 November bagi menangani kiriman media sosial yang berbaur hasutan dalam akaun tersebut. - Foto TANGKAP LAYAR TIKTOK

Akaun TikTok dan Facebook bernama ‘The Inquiry’ kendalian Zulfikar Mohamad Shariff telah dikenakan arahan sekatan dan pemansuhan oleh polis pada 26 November bagi menangani kiriman media sosial yang berbaur hasutan dalam akaun tersebut. - Foto TANGKAP LAYAR TIKTOK

Polis siasat akaun media sosial Zulfikar yang lain, akan ambil tindakan jika perlu

Polis kini sedang menyiasat akaun dan laman media sosial lain kendalian bekas tahanan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA), Zulfikar Mohamad Shariff, dan akan mengambil tindakan sekiranya perlu, kata Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA) pada 28 November.

Dalam jawapannya kepada pertanyaan Berita Harian (BH), kementerian itu berkata pihaknya maklum tentang kewujudan akaun dan laman media sosial lain kendalian Zulfikar, yang menyiarkan semula kandungan daripada akaun Facebook dan TikToknya yang kini telah disekat di Singapura.

Pada 26 November, polis telah mengeluarkan arahan sekatan dan pemansuhan terhadap akaun TikTok dan Facebook bernama ‘The Inquiry’ kendalian Zulfikar bagi menangani kiriman media sosial yang berbaur hasutan dalam akaun tersebut.

Akaun media sosial tersebut tidak lagi boleh diakses di Singapura.

Bagaimanapun, menyusuli langkah tersebut, BH mendapati terdapat akaun dan laman lain yang dikendalikan Zulfikar yang terus boleh diakses pengguna di sini, termasuk di Facebook, TikTok, X dan Substack.

“MHA sedar bahawa Zulfikar mempunyai akaun/laman media sosial lain yang menyiarkan semula kandungan daripada laman Facebook dan akaun Tiktoknya (yang telah disekat di Singapura).

“Pasukan Polis Singapura (SPF) sedang menyiasat kandungan dalam akaun yang lain ini dan akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan arahan Akta Bahaya Jenayah Dalam Talian (OCHA) terhadap akaun tersebut, jika perlu,” kata MHA.

Walau bagaimanapun, MHA menambah bahawa Zulfikar mungkin akan membuka akaun dalam talian baru dan terus menerbitkan kandungan yang bersifat memecahbelahkan masyarakat.

Oleh itu, “pertahanan terbaik adalah bagi rakyat Singapura menyedari dan menolak percubaan sedemikian, untuk mengganggu keharmonian kaum dan agama yang kita nikmati di Singapura”, kata kementerian itu.

Zulfikar, 54 tahun, merupakan seorang rakyat Australia. Dia telah melepaskan kerakyatan Singapura miliknya pada 2020.

Dia pernah ditangkap dan ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) pada Julai 2016 atas kegiatan berkaitan pengganasan dan juga kerana menyebabkan sekurang-kurangnya dua warga Singapura lain menjadi radikal.

MHA dalam kenyataannya pada 26 November berkata polis telah mengeluarkan arahan sekatan dan pemansuhan terhadap akaun Facebook dan TikTok ‘The Inquiry’ kendalian Zulfikar bagi menangani kiriman media sosialnya, yang “berulang kali terus menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat Melayu/Islam tempatan terhadap masyarakat Cina di Singapura”.

Kementerian itu menambah bahawa Zulfikar melalui kiriman media sosialnya juga telah mencetuskan perasaan permusuhan, kebencian dan niat jahat, menghina dan mencemuh kumpulan kaum dan agama yang berbeza di Singapura.

Contohnya, dalam satu video TikToknya pada 19 Jun 2025, Zulfikar mendakwa secara palsu bahawa orang Melayu/Islam dipaksa meninggalkan Islam dan berasimilasi dengan masyarakat Cina di Singapura.