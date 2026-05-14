Polis uji teknologi penggunaan alat penerbangan jet, dron bersenjata di laut
Usaha perkukuh operasi khas maritim, hadapi ancaman keselamatan kian sulit
May 14, 2026 | 8:17 PM
Ujian bagi kedua-dua sistem akan dijalankan dalam beberapa bulan akan datang, kata Pasukan Polis Singapura (SPF). - Foto ST
Penggunaan alat bantuan penerbangan berpandukan enjin jet yang membolehkan pegawai polis ‘terbang’ mungkin menjadi pemandangan biasa di perairan Singapura pada masa hadapan.
Pasukan Polis Singapura (SPF) sedang meneroka teknologi futuristik itu sebagai sebahagian usaha memperkukuh keupayaan operasi khas di laut, khususnya dalam keadaan mencabar seperti menyerbu kapal musuh.
