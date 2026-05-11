Sebuah Jabatan Siber (Cyber Command) polis baharu akan ditubuhkan pada Julai, menyatukan keupayaan jenayah siber dan antipenipuan yang sedia ada daripada seluruh Pasukan Polis Singapura (SPF), termasuk Pusat Anti-Penipuan (ASC) semasa.

Unit itu dibentuk khusus untuk memerangi jenayah dalam talian, termasuk penipuan dan jenayah siber lain.

Laporan berkaitan
Lebih 90% arahan turunkan kandungan siber jenayah libat kes penipuanFeb 28, 2026 | 12:00 PM
Kes penipuan siber susut bagi 2025, tapi jenayah samar pegawai pemerintah naikFeb 25, 2026 | 3:00 PM
SPFAnti Penipuankecerdasan buatan (AI)jenayah siber