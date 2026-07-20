Mantan Presiden, Puan Halimah Yacob berkata Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim telah berusaha dengan gigih untuk mendekati masyarakat Melayu/Islam sepanjang 2025.

Beliau berkata demikian berdasarkan maklum balas daripada ramai ketua Melayu/Islam yang berinteraksi dengannya, kata Puan Halimah.

“Saya telah mengenali Profesor Faishal sudah lama, termasuk apabila beliau berkhidmat sebagai Anggota Parlimen (AP) saya. Beliau seorang yang rendah hati, ramah mesra, rajin dan sentiasa dilihat di lapangan.”

Beliau berkongsi pandangannya itu di media sosial pada 20 Julai, selepas Pejabat Perdana Menteri (PMO) mengumumkan Dr Faishal telah meletak jawatan sebagai menteri dan AP pada hari yang sama.

Beliau telah tersilap membuat pertimbangan dan berinteraksi dengan seorang wanita dalam talian.