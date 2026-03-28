PM Wong: Penting S’pura libat diri dengan China, Jepun bentuk hal ehwal serantau
China, Jepun rakan kongsi penting; S’pura rakan kededua negara
Mar 28, 2026 | 4:15 PM
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong bercakap kepada media dari Singapura pada 28 Mac untuk menggulung lawatannya ke China. - Foto ST
HONG KONG: Adalah penting untuk Singapura melibatkan diri dengan kededua China dan Jepun – yang sedang melalui fasa sukar dalam hubungan mereka – bukan sahaja secara dua hala, malah untuk membentuk hal ehwal rantau ini, kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong pada 28 Mac.
Kededua negara timur laut Asia itu adalah rakan kongsi penting Asean, kata Encik Wong.
