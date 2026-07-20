Seah Kian Peng: Faishal minta saya mohon maaf kepada semua penduduk, ketua akar umbi

Seah Kian Peng: Faishal minta saya mohon maaf kepada semua penduduk, ketua akar umbi

Seah Kian Peng: Faishal minta saya mohon maaf kepada semua penduduk, ketua akar umbi

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, telah meminta Speaker Parlimen dan Anggota Parlimen (AP) GRC Marine Parade-Braddell Heights , Encik Seah Kian Peng, supaya memohon maaf kepada penduduk dan ketua akar umbi di kawasan tersebut selepas beliau meletak jawatan.

“Semasa tempoh peralihan ini, keutamaan kami adalah untuk memastikan penduduk di Kembangan terjaga. Bersama, dengan pasukan GRC Marine-Parade-Braddell Heights lain - Pei Ming, Pei Ling dan Diana - kami akan bersungguh-sungguh menjaga penduduk di Kembangan,” kata Encik Seah, menulis di Facebook pada 20 Julai.

Awal dari itu, Pejabat Perdana Menteri (PMO) telah mengumumkan bahawa Profesor Faishal telah meletak jawatan sebagai penjawat politik, AP dan anggota Parti Tindakan Rakyat (PAP) atas ‘alasan peribadi’.

Profesor Faishal dan seorang wanita telah berbalas kiriman di dalam talian dan bertemu di acara awam, kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong.

PMO juga telah menerbitkan surat yang dikirim Profesor Faishal kepada Encik Wong.

Dalam surat itu, Profesor Faishal berkata tiada hubungan fizikal antara beliau dengan wanita itu dan beliau tidak berhasrat supaya interaksi mereka menjadi hubungan fizikal.