Huruf pertama dan terakhir nombor plat kereta itu didakwa disembunyikan dengan pita hitam, seolah-olah untuk menjadikannya kelihatan seperti plat nombor Malaysia. - Foto fail

PR S’pura guna petrol RON95 didakwa di Johor atas kesalahan ubah, sembunyi nombor plat kereta

KULAI (Johor): Seorang lelaki yang dirakam mengisi petrol bersubsidi yang dikhaskan untuk rakyat Malaysia ke dalam keretanya akan didakwa pada 14 Januari kerana sengaja mengubah atau menyembunyikan nombor plat kenderaan.

Lelaki berusia 63 tahun itu, seorang Penduduk Tetap (PR) Singapura, akan didakwa di Mahkamah Majistret di daerah Kulai, Johor, kata Ketua Polis Kulai, Encik Tan Seng Lee.

Kesalahan di bawah Seksyen 108(3)E Akta Pengangkutan Jalan 1987 membawa denda antara RM5,000 ($1,580) dengan RM20,000 jika disabitkan kesalahan.

“Pesalah juga boleh dipenjara antara satu dengan lima tahun,” kata ketua polis itu dalam satu kenyataan pada 13 Januari.

Pada 4 Januari, polis menerima laporan mengenai sebuah video tular yang didakwa menunjukkan sebuah kereta berwarna perak sedang mengisi petrol RON95 di stesen minyak di Johor.

RON95 adalah minyak bersubsidi yang hanya diperuntukkan untuk rakyat Malaysia dengan kenderaan yang didaftarkan di Malaysia.

Seorang lelaki yang tidak dikenali telah menegur pemandu itu, yang mendakwa dia adalah rakyat Malaysia.

Polis kemudian mengenal pasti pemandu tersebut.