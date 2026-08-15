Sebanyak 30 permohonan pekerjaan dihantar Encik Muhammad Zhoriif Mohamed Azhar selepas tamat pengajian, namun hanya dua mendapat panggilan balas.

Namun, selepas menyertai program Ready@Work (R@W) kendalian Yayasan Mendaki dan mempelajari cara memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dalam pencarian kerja, belia berusia 26 tahun itu menerima tiga panggilan balas daripada hanya 10 permohonan.

Beliau akhirnya berjaya mendapatkan pekerjaan sebagai jurutera peranti di ST Microelectronics, sejajar dengan ijazah Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, yang diperolehinya daripada Universiti Teknologi Nanyang (NTU).

Menerusi R@W, Encik Zhoriif mempelajari cara menggunakan AI untuk memperkemas resume, menyesuaikan permohonan mengikut pekerjaan yang dimohon serta menyerlahkan kemahiran dan pengalamannya kepada majikan.

“Penggunaan teknologi seperti AI telah membantu saya mencari lebih banyak peluang pekerjaan. AI adalah teknologi baru yang sangat membantu,” katanya, ketika ditemui Berita Minggu (BM) di Pusat NTUC di One Marina Boulevard.

Beliau yang merupakan salah seorang penerima Anugerah Pencapaian selepas menyertai Program (R@W) itu turut menasihatkan golongan yang mencari kerja agar tidak berputus asa dan mengambil kursus daripada penyedia khidmat latihan dan pendidikan yang bertauliah bagi terus meningkatkan kemahiran.

Seorang lagi penerima Anugerah Pencapaian, Cik Sahidah Shahmat, 36 tahun, merasakan cabaran kembali ke alam pekerjaan selepas meninggalkan kerjayanya pada 2025 untuk menjaga anak kecilnya.

Selepas lebih 15 tahun bekerja, beliau mendapati landskap pekerjaan telah berubah, termasuk dengan perkembangan AI dan pendigitalan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Sumayyah bersama pakar neonatologi, Dr Alvin Ngeow (kiri), dan pakar bedah plastik, Dr Cheryl Hui, yang banyak membantunya dan berharap dia dapat hidup seperti kanak-kanak biasa.

Budak lahir tanpa kulit kepala, badan dirawat dengan kulit sendiri dibiak di makmal

Aug 15, 2026 | 6:19 PM
gempa bumi, Nusa Tenggara Timur, kerosakan teruk

38 maut susulan gempa bumi 7.7 magnitud di luar pantai Pulau Flores, Indonesia

Aug 15, 2026 | 5:27 PM
johor, sisa sampah

Sembilan syarikat M’sia disiasat bawa sisa dari S’pura ke Pontian

Aug 15, 2026 | 4:36 PM
Domba dari Australia bagi ibadah korban di Singapura.

Isu korban tergendala: Ramai pelaksana korban bawah The Meat Brothers belum terima pulangan wang

Aug 14, 2026 | 9:41 PM
keandalan MRT, gangguan MRT, rekod keselesaan MRT

Keandalan MRT bertambah baik pada Jul, cipta rekod 9 bulan tanpa gangguan besar

Aug 14, 2026 | 4:11 PM
penghinaan agama, festival muzik Jakarta, minuman keras Al-Quran

Baca surah untuk dapat minuman keras cetus kemarahan di Jakarta

Aug 14, 2026 | 11:41 AM
empati doktor

Fasih bertutur 5 bahasa bantu doktor lebih peka pada keperluan pesakit

Aug 11, 2026 | 5:30 AM
banduan Singapura, culik Johor, wang tebusan

Banduan dikehendaki polis S’pura jadi mangsa culik di Johor

Aug 13, 2026 | 1:45 PM
seni warisan melayu

Bawa seni warisan Melayu ke TikTok, YouTube agar kekal kelevan bagi golongan muda  

Aug 3, 2026 | 5:30 AM
negara menua

Negara menua: Warga emas M’sia pilih kegiatan, meniti usia sihat sejahtera

Jul 13, 2026 | 5:30 AM

Menerusi program Women@Work di bawah R@W, beliau menerima bimbingan kerjaya, menghadiri bengkel kebolehgajian dan persediaan bagi sesi temu duga serta mempelajari penggunaan AI bagi memperbaiki resume dan proses mencari kerja.

Kini, beliau telah mendapat tempat dalam Program Penukaran Kerjaya (CCP) bagi bidang kejururawatan dan bakal bekerja dalam bidang tersebut selepas menamatkan program itu.

“Jangan tunggu peluang datang, baru kita mula bersedia. Kita perlu sentiasa bersedia supaya apabila peluang itu datang, kita mampu merebutnya,” katanya.

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Mendaki, Dr Noraslinda Zuber, berkata perubahan teknologi bermakna masyarakat bukan sahaja perlu memiliki kemahiran yang tepat, malah keyakinan dan peluang untuk berkembang maju.

Menurutnya, R@W menggabungkan bimbingan kerjaya, pembangunan kemahiran, pementoran dan pendedahan di tempat kerja bagi menyokong individu pada pelbagai peringkat kerjaya.

Pengarah Bakat dan Ekosistem AI Singapore, Encik Koo Sengmeng, pula menambah AI bukan sahaja mengubah jenis pekerjaan yang dilakukan, bahkan cara seseorang bekerja.

Justeru, usaha memperluas kemahiran praktikal AI diharap dapat menjadikan teknologi itu satu keupayaan yang boleh dimanfaatkan masyarakat dalam pekerjaan dan kehidupan seharian.

Laporan berkaitan
Semua mahasiswa NUS wajib ikuti kursus AI, sediakan ChatGPT Edu percumaAug 11, 2026 | 4:57 PM
kecerdasan buatanmendakiAI SINGAPURAkerjaya