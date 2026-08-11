Mulai Ogos, semua mahasiswa Universiti Nasional Singapura (NUS), tanpa mengira bidang pengajian, diwajibkan mengikuti tidak kurang daripada dua kursus kecerdasan buatan (AI) sebelum tamat pengajian.

Ini termasuk kursus pengenalan AI baharu untuk mahasiswa baharu serta perubahan pada kurikulum teras dan jurusan. Semua mahasiswa dan kakitangan juga boleh menggunakan ChatGPT Edu secara percuma, versi yang dibangunkan OpenAI untuk universiti dan sekolah.

Langkah itu sebahagian daripada strategi AI baharu yang diumumkan NUS pada 11 Ogos.

Di bawah rancangan itu, AI akan disepadukan dalam pengajaran setiap disiplin dan tugasan harian pelajar, sambil memastikan mereka terus mengembangkan sifat manusia seperti pertimbangan dan perhubungan.

“Fungsi teras universiti adalah untuk membangunkan manusia, bukan AI,” kata Timbalan Presiden (Hal Ehwal Akademik) dan Provos NUS, Prof Aaron Thean.

Matlamatnya ialah semua mahasiswa “fasih AI” apabila tamat pengajian, manakala sebilangan kecil yang mendalami bidang itu akan menguasainya.

NUS mempunyai hampir 29,600 mahasiswa di 15 kolej, fakulti dan sekolah.

Mulai kohort Ogos 2026, semua mahasiswa wajib melengkapkan modul baharu, “Applied Generative AI: From Prompting to Evaluation” (AI Penjanaan Gunaan: Daripada Arahan kepada Penilaian).

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Seorang lelaki berusia 72 tahun ditemui tidak sedarkan diri di dalam unit kediamannya dan disahkan meninggal dunia di sebuah unit flat di Tampines pada petang Ahad 9 Ogos.

Lelaki 72 tahun ditemui meninggal dunia di flat Tampines

Aug 9, 2026 | 11:09 PM
Khadijah Ibrahim, artis baharu, peluang artis

Khadijah Ibrahim mahu artis baru, lama saling buka peluang

Aug 11, 2026 | 2:58 PM
Penerima biasiswa Seni Majlis Seni Kebangsaan, Encik Mohamed Firdaus Mohamed Sani dan Cik Nurul Atiqah Zaidi, merupakan antara 54 individu dianugerahkan biasiswa seni dalam satu majlis di Galeri Nasional Singapura baru-baru ini.

Penerima biasiswa ingin perluas wacana budaya, warisan dalam masyarakat

Aug 11, 2026 | 5:30 AM
Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman mengadakan sidang media pada 10 Ogos untuk mengumumkan pembongkaran sindiket penculikan tersebut.

Polis: Lelaki warga S’pura diculik di M’sia diselamatkan di Kedah, dua suspek sindiket ditembak mati

Aug 10, 2026 | 11:01 PM
belia singapura

Resah dijerat AI & masa depan: Gundah belia kita tanda mereka peduli

Aug 9, 2026 | 5:30 AM
kebon dapor

Pensyarah pada hari biasa, tukang kebun pada hujung minggu

Aug 11, 2026 | 5:30 AM
Pemandu yang memegang peranti komunikasi mudah alih di tangannya semasa kenderaan sedang bergerak akan melakukan satu kesalahan di bawah Rang Undang-Undang (Pindaan Pelbagai) Akta Lalu Lintas Jalan Raya yang diluluskan pada 4 Ogos.

Boleh guna aplikasi navigasi semasa memandu, asalkan telefon tidak digenggam

Aug 4, 2026 | 9:33 PM
Menurut Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA) dalam satu kenyataan media pada 28 Julai, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (ISD) memulakan siasatan terhadap seorang warga lelaki Myanmar berusia 23 tahun, yang juga merupakan Penduduk Tetap (PR) Singapura, setelah pihak berkuasa mengesan hantaran berunsur ekstremis yang dimuat naik olehnya.

Warga Myanmar jadual didakwa biayai kegiatan pengganasan

Jul 28, 2026 | 5:03 PM
dasuki johari, atlet ski air, pelukis jalanan, Kuala Lumpur, hilang, 30 tahun,

Selepas 30 tahun ‘hilang’, bekas atlet istimewa ski air S’pura kini pelukis jalanan di KL

Jul 13, 2026 | 6:29 PM
ValueMax, emas, perubahan minat pengguna

ValueMax sasar perkukuh kedudukan rantaian bekalan emas S’pura

Jul 13, 2026 | 1:45 PM

Mahasiswa di beberapa kolej dan sekolah utama NUS juga akan mengikuti kursus wajib berkaitan AI sebagai sebahagian kurikulum teras bersama. Mereka merangkumi lebih 85 peratus mahasiswa NUS.

Setiap jurusan turut memperkenalkan sekurang-kurangnya satu kursus wajib tentang kesan AI terhadap kerjaya berkenaan, seperti AI dan Dasar Awam bagi pelajar sains politik.

Mulai 31 Ogos, semua mahasiswa, tenaga pengajar dan kakitangan boleh menggunakan ChatGPT Edu pada peringkat asas, dengan had mesej lebih tinggi dan perlindungan data lebih baik berbanding versi percuma.

Sebagai sebahagian kerjasama dengan OpenAI, alat lebih canggih akan diuji dalam kursus terpilih yang memerlukan penggunaan AI lebih mendalam, seperti pengkomputeran.

NUS juga sedang membangunkan tujuh alat AI untuk pengajaran, termasuk “penjana senario” bagi latihan simulasi berkuasa AI dan pengajar Sokratik yang mengemukakan soalan, bukan jawapan.

Alat lain akan membantu tenaga pengajar mengenal pasti jurang pembelajaran dan menjejaki penyertaan kelas, serta membantu pelajar membuat penyelidikan dan mengenal pasti kelemahan dalam jawapan janaan AI.

Prof Thean berkata: “Strategi AI kami tertumpu pada satu perkara, iaitu membangunkan bakat manusia.”

Universiti Teknologi Nanyang (NTU) pada April lalu turut melaksanakan dasar serupa, mewajibkan pembelajaran kemahiran asas AI untuk semua pelajar mulai Ogos.

Mahasiswa NTU juga boleh menggunakan rangkaian alat AI canggih Google secara percuma, termasuk untuk automasi di tempat kerja dan membangunkan ejen AI.

Di NUS, mahasiswa kejururawatan mula menggunakan AI dalam pembelajaran.

Sebelum memasuki bilik pesakit sebenar, mahasiswa kejururawatan tahun empat Encik Nicholas Lau, 29 tahun, menjalani lima peringkat latihan simulasi.

Latihan bermula dengan kemahiran klinikal seperti membalut luka, diikuti simulasi bersama pelakon yang berperanan sebagai pesakit dan ahli keluarga yang tertekan.

Mahasiswa kemudian menjalani simulasi berkuasa AI yang menurut Encik Lau seperti permainan video, dengan memeriksa pesakit, mengukur tanda vital dan bertanya tentang keadaannya.

Apabila “jalan cerita” berkembang, keadaan pesakit merosot, memerlukan pelajar menilai keadaan, membuat keputusan dan menjelaskan alasan mereka. AI mengemukakan soalan susulan dan mencabar keputusan mereka sehingga “memaksa anda menjelaskan cara anda berfikir dan bukannya menghafal jawapan”, kata Encik Lau.

Latihan diteruskan dengan simulasi realiti maya bermasa, apabila pelajar menilai pesakit bersama rakan dari institusi lain, sebelum penilaian berpasukan.

Laporan berkaitan
Mendaki, NYP jalin kerjasama bagi tingkat kemahiran digital pelajar, pekerjaJun 13, 2026 | 7:10 PM
Bolehkah AI, automasi memperbaiki pengalaman naik pengangkutan awam anda? Ramai penumpang kata ya Jun 9, 2026 | 2:04 PM
Semua pelajar institut pengajian tinggi akan belajar kemahiran AI mulai 2027 May 21, 2026 | 6:06 PM
pendidikanpengajian tinggiuniversitiNUSNTUkecerdasan buatan (AI)wajib