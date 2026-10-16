Purple Parade, yang pada mulanya dijadualkan pada 24 Oktober, ditangguhkan ke separuh pertama 2027, kata penganjur dalam hantaran Facebook hari ini.

“Keputusan ini dibuat selepas pertimbangan teliti, dengan keselamatan dan kesejahteraan semua peserta sebagai keutamaan kami, terutamanya orang kurang upaya (OKU) dan penjaga mereka, yang sebahagiannya mungkin lebih terdedah kepada kesan jerebu,” tulis penganjur dalam soalan lazim ditanya (FAQ) di laman webnya.

Tarikh baharu acara itu belum disahkan dan pengaturan tempat “masih dalam semakan”.