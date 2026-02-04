SPH Logo mobile
'Pusat polis kejiranan' palsu S'pura ditemui di kompleks penipuan Kemboja

Singapura

Kompleks tersebut berada di dalam satu bangunan enam tingkat yang dirampas pihak tentera semasa pertempuran antara Thailand, Kemboja pada Disember 2025.
Feb 4, 2026 | 2:18 PM
Farah Dhabitah Abu Samah
Farah Dhabitah Abu Samah

Satu bilik yang menyerupai pusat polis kejiranan Singapura di dalam kasino O’Smach, yang terletak di sebuah kompleks yang digunakan untuk operasi penipuan di Kemboja. - Foto REUTERS

Satu ruang yang menyerupai pusat polis kejiranan (NPC) di Singapura telah ditemui oleh tentera Thailand di satu kompleks penipuan yang terbiar di bandar O’Smach, Kemboja.

Kompleks tersebut berada di dalam satu bangunan enam tingkat yang telah dirampas oleh pihak tentera semasa pertempuran antara Thailand dengan Kemboja pada Disember 2025.

Ia mempunyai beberapa bilik yang menyerupai balai polis dari pelbagai negara, termasuk Brazil, China, Australia dan Singapura.

Satu bilik yang menyerupai balai polis China di dalam kasino O’Smach.
Satu bilik yang menyerupai balai polis China di dalam kasino O’Smach. - Foto REUTERS

Menjawab pertanyaan pada 3 Februari, Pasukan Polis Singapura (SPF) berkata pihak berkuasa Thailand telah menemui satu “muka bangunan yang menyerupai pusat polis kejiranan pasukan polis Singapura”.

Gambar-gambar kompleks yang diambil oleh media tempatan turut menunjukkan latar belakang berwarna biru dengan perkataan ‘Police Woodlands East NPC’ di sebelah replika lambang SPF.

Lebih 800 kad SIM yang membolehkan komunikasi antarabangsa secara anonim, serta dengan lencana polis palsu dan pakaian seragam polis, turut dirampas di kompleks tersebut, lapor Reuters.

Pegawai kanan tentera Thailand berkata kompleks itu pernah menempatkan ribuan orang, di mana antaranya merupakan mangsa pemerdagangan manusia yang dipaksa untuk menipu orang awam.

Bangunan itu juga dipenuhi dokumen, termasuk senarai panjang yang dipercayai mengandungi sasaran berpotensi dan maklumat hubungan mereka, serta skrip dialog penipuan, kata Reuters.

Polis Singapura juga mengingatkan orang ramai supaya sentiasa berwaspada terhadap penipuan yang melibatkan penyamaran sebagai pegawai polis, dan agar tidak berkongsi skrin peranti dengan individu yang tidak dikenali.

Pegawai pemerintah Singapura tidak akan sesekali meminta orang ramai melalui panggilan telefon untuk memindahkan wang, mendedahkan butiran log masuk bank, memasang aplikasi mudah alih daripada gedung aplikasi tidak rasmi, atau memindahkan panggilan kepada pihak polis, tambah mereka.

