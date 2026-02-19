Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Raikan Tahun Kuda dengan sesi fotografi eksklusif di Bukit Timah Saddle Club

Cik Zann Chin bersama suaminya, Encik Ting Min Long dan anak perempuan mereka, Zaelyn, bergambar bersama Molly Si Kuda, di Bukit Timah Saddle Club pada 18 Februari. - Foto ST

Dalam menyambut Tahun Kuda, Bukit Timah Saddle Club menawarkan sesi fotografi eksklusif di kawasan Kranji dan menjemput orang ramai untuk meraikan musim perayaan bersama kuda mereka.

Dengan berlatarbelakangkan kehijauan yang subur dan kandang yang klasik, lokasi kelab itu menjadi pilihan alternatif bagi keluarga yang ingin sesuatu selain potret studio tradisional untuk sambutan Tahun Baru Cina.

Sesi bermula pada harga $280 untuk satu jam pertama.

Ia merangkumi penyewaan kuda dan sokongan penjaga khas untuk menyediakan dan menguruskan kuda sepanjang sesi fotografi.

Setiap jam seterusnya dikenakan bayaran $100.

Tiada jurugambar disediakan dan pelanggan boleh menggunakan jurugambar mereka sendiri.

Inisiatif tersebut diadakan sebagai cara untuk menghormati haiwan zodiak sambil membuka ruang berkuda kepada lebih ramai orang, kata eksekutif acara di Bukit Timah Saddle Club, Cik Pavethra Maya, 25 tahun.

“Kami mahu orang ramai tahu bahawa ruang berkuda seperti milik kami masih wujud,” katanya, sambil menepis tanggapan umum bahawa tidak ada lagi kuda di Singapura selepas perlumbaan terakhir di Singapore Turf Club pada Oktober 2024.

Kesejahteraan haiwan adalah keutamaan.

Setiap sesi turut disertai penjaga kuda dan Cik Pavethra sendiri akan hadir sepanjang sesi untuk memantau interaksi, mengurus pergerakan kuda dan memastikan keselamatan.

Sesi disusun dengan jarak yang cukup untuk mengelakkan keletihan dan hanya kuda yang paling tenang dipilih.

Bagi eksekutif kanan pengurusan charter di PetroChina International, Cik Zann Chin, 33 tahun, peluang untuk meraikan tahun zodiak ini dengan cara yang lebih bermakna telah menarik keluarganya untuk menyertainya.

Beliau mengupah jurugambar amatur, Encik Teo Pok Zin, untuk sesi fotografi keluarga mereka dan membayar $188, yang didermakan kepada badan kebajikan.

Anak perempuannya yang berusia lima tahun, Zaelyn Ting, yang ingin belajar menunggang kuda, sangat teruja dengan pengalaman tersebut.

Walaupun Cik Chin berkata beliau agak cemas berada dekat dengan kuda, anak perempuannya kelihatan tenang, dengan penuh semangat mencapai kekang kuda dan mengusap haiwan itu setiap kali ada kesempatan.

Zaelyn Ting membantu eksekutif acara Bukit Timah Saddle Club, Cik Pavethra Maya, untuk memimpin Molly ke lokasi seterusnya semasa sesi fotografi pada 18 Februari - Foto ST

“Saya mahu ini menjadi kenangan yang boleh dia kenang, untuk mengingatkannya supaya menjadi berani,” kata Cik Chin.

Sesi fotografi itu menggabungkan sambutan budaya dengan peluang yang jarang ditemui untuk berinteraksi dengan kuda.

Cik Pavethra berharap sesi fotografi tersebut dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan penghargaan terhadap kuda, selain daripada di arena menunggang.

Cik Zann Chin dan anak perempuannya, Zaelyn, bersama Molly. Cik Chin mahu sesi fotografi ini menjadi kenangan manis untuk anaknya. - Foto ST

“Saya rasa ramai orang tidak tahu bahawa pengalaman seperti ini wujud di Singapura,

“Jika perkongsian daripada keluarga yang menyertai ini dapat membangkitkan rasa ingin tahu tentang kuda, kami amat menghargainya,” kata Cik Pavethra.

Sesi fotografi itu tersedia sepanjang tahun.

Tempahan dan permintaan khusus boleh dibuat dengan menghubungi Bukit Timah Saddle Club di events@btsc.org.sg, dengan slot tertakluk kepada ketersediaan.