Rang undang-undang amalan veterinar dilulus, tubuh Majlis Veterinar pada 2026
Apr 8, 2026 | 6:20 PM
Bagi mengawal selia dan mempertingkat amalan perubatan veterinar di Singapura, satu Majlis Veterinar akan ditubuhkan pada 2026. - Foto fail
Satu Majlis Veterinar akan ditubuhkan pada 2026 untuk menguruskan pendaftaran doktor veterinar, menetapkan piawaian tingkah laku profesional dan keperluan bagi peningkatan kemahiran, serta melantik badan-badan yang diperlukan bagi prosiding tatatertib terhadap salah laku dan kecuaian doktor veterinar.
Ini bertujuan mengawal selia dan mempertingkat amalan perubatan veterinar di Singapura.
NParks siasat 54 kes penjaga haiwan atas dakwaan cederakan haiwan peliharaan Jan 14, 2026 | 8:42 PM
Penangkapan tiga ekor anjing di Seletar West dijalankan ikut peraturanJan 12, 2026 | 10:14 PM