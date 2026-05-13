Rangka kerja perundangan perlu dinilai semula dalam harungi cabaran AI
PM Wong: Pertimbangan manusia tetap menjadi teras utama tegak keadilan
May 13, 2026 | 7:32 PM
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, berucap di Forum Belia, ‘SGLaw200’, di Sekolah Undang-Undang Yong Pung How, Universiti Pengurusan Singapura (SMU), pada 13 Mei. - Foto ST
Rangka kerja perundangan di Singapura tidak direka untuk dunia di mana mesin boleh membuat keputusan penting.
Negara ini juga perlu memikirkan semula andaian asas mengenai tanggungjawab, liabiliti dan kebertanggungjawapan pada masa hadapan, kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, pada 13 Mei.
