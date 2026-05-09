PM Wong dedah usul wujudkan stok bahan api serantau di peringkat awal
Sidang Kemuncak Asean tekan kepentingan kerjasama hadapi dunia bergolak, urus gangguan geopolitik
May 9, 2026 | 7:26 PM
Perdana Menteri Singapura, Encik Lawrence Wong, bercakap kepada pemberita selepas Sidang Puncak Asean di Cebu, Filipina, pada 9 Mei. - Foto: MDDI
CEBU (Filipina): Asean akan lebih berupaya mencorak hasil menggalakkan dan mengurus gangguan serta kejutan dalam dunia yang semakin berpecah-belah apabila ia bekerjasama sebagai satu blok yang bersatu-padu, kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, pada 9 Mei.
Perpaduan itu dinyatakan dengan jelas oleh semua pemimpin kumpulan 11 anggota Asean itu pada 8 Mei, dengan semua pihak bersetuju tentang keperluan mendesak untuk memastikan Asean kekal kuat dan bersatu serta terus memajukan usaha perpaduan, tambah beliau.
