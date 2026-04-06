Topic followed successfullyGo to BHku
Ravi Menon: Kecekapan tenaga, boleh diperbaharui, boleh kurangkan kerentanan minyak, pergantungan gas
Apr 6, 2026 | 9:03 PM
Duta Besar Singapura bagi Tindakan Iklim Ravi Menon yang bercakap semasa sesi perbincangan di Dialog pasca COP30 pada 6 April berkata keselamatan tenaga dan kemampanan alam sekitar menjadi objektif yang saling mengukuhkan. - Foto ST
Situasi geopolitik semasa tidak melemahkan tindakan iklim tetapi menguatkannya, kata Duta Besar Singapura bagi Tindakan Iklim, Encik Ravi Menon pada 6 April.
Keselamatan tenaga dan kemampanan alam sekitar menjadi objektif yang saling mengukuhkan, katanya pada dialog anjuran Persekutuan Perniagaan Singapura (SBF).
