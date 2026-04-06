Topic followed successfullyGo to BHku
Kesan konflik Timur Tengah: AirAsia X naik tambang sehingga 40%
Turut kenakan bayaran tambahan bahan api 20 peratus
Apr 6, 2026 | 6:42 PM
Ketua Pegawai Komersial AirAsia X, Cik Amanda Woo (kiri), dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia X, Encik Bo Lingam (dua dari kanan), sewaktu menghadiri taklimat media AirAsia X di Sepang, Selangor, pada 6 April. - Foto BERNAMA
SEPANG (Selangor): Syarikat penerbangan tambang murah, AirAsia X, akan menaikkan kadar tambang sehingga 40 peratus serta mengenakan bayaran tambahan bahan api sebanyak 20 peratus, menyusuli ketegangan geopolitik yang berterusan di Timur Tengah.
Ketua Pegawai Komersial AirAsia X, Cik Amanda Woo, berkata kenaikan tambang itu tidak dapat dielakkan, namun menegaskan bahawa langkah mengekalkan harga mampu milik kekal menjadi keutamaan dalam tempoh ini.
Laporan berkaitan
