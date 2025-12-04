Ketua Pembangkang yang juga Ketua Parti Pekerja (WP), Encik Pritam Singh, tiba di Mahkamah Agung sekitar 9.30 pagi bagi menerima keputusan rayuannya. - Foto ST

Rayuan Pritam terhadap dakwaan berbohong kepada jawatankuasa parlimen ditolak

Hakim Rayuan, Hakim Steven Chong, menolak rayuan Ketua Pembangkang yang juga Ketua Parti Pekerja (WP), Encik Pritam Singh dan mengekalkan hukuman asal yang dikenakan pada Februari.

Tuan Hakim mendapati keputusan yang diberikan oleh Hakim Daerah Luke Tan kepada Encik Pritam pada Februari disokong dengan bukti.

Encik Pritam didenda $14,000 pada Februari kerana didapati bersalah atas dua tuduhan berbohong semasa menjawab soalan yang dikemukakan kepada sebuah jawatankuasa Parlimen.

Encik Pritam mempunyai tujuh hari untuk membayar denda secara keseluruhan, kata Tuan Hakim.

Encik Pritam merupakan individu pertama sejak kemerdekaan Singapura pada 1965 yang didakwa dan didapati bersalah di bawah Seksyen 31(q) Akta Parlimen (Hak Istimewa, Kekebalan dan Kuasa) atau PPIPA.

Di bawah PPIPA, adalah menjadi satu kesalahan untuk berbohong semasa menjawab soalan yang dikemukakan oleh Parlimen atau jawatankuasanya.

Encik Pritam hadir di Mahkamah Agung sekitar 9.30 pagi bersama peguambela, Encik Andre Jumabhoy dan Encik Aristotle Emmanuel Eng Zhen Yang – kededuanya peguam daripada firma guaman Andre Jumabhoy LLC.