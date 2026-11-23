Pemilik rumah akan menerima rebat cukai harta sekali sahaja sebanyak 15 peratus bagi flat Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) yang didiami sendiri. Bagi rumah privet pula, rebat sebanyak 10 peratus akan diberikan, dengan had maksimum $100 pada 2027.

Ini akan membantu mengurangkan kesan pembayaran cukai harta ke atas rakyat Singapura di tengah-tengah kebimbangan mengenai kos sara hidup, kata Kementerian Kewangan (MOF) dan Penguasa Hasil Mahsul Singapura (Iras) dalam satu kenyataan bersama pada 23 November.

Selepas mengambil kira rebat tersebut, pemilik-penghuni yang tinggal di flat HDB tiga bilik atau lebih besar dijangka membayar cukai harta tambahan sebanyak purata $2 hingga $4 sebulan.

Bagi kebanyakan pemilik-penghuni rumah privet yang tinggal di hartanah sendiri pula, kenaikan purata dianggarkan sekitar $6 sebulan.

Menurut HDB, seperti sediakala, pemilik-penghuni yang tinggal di flat satu dan dua bilik tidak perlu membayar cukai harta.

Rebat itu akan ditolak secara automatik daripada jumlah cukai harta yang perlu dibayar bagi 2027, kata pihak berkuasa.

HDB turut berkata nilai tahunan flat HDB telah disemak setiap tahun bagi mencerminkan kadar sewa pasaran semasa di kawasan masing-masing dengan lebih tepat.

Nilai tahunan merujuk kepada anggaran jumlah sewa yang boleh diperoleh pemilik jika rumah tersebut disewakan selama setahun.

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Mereka berkata: “Bersama dengan kadar cukai harta semasa, sistem cukai harta kediaman kita secara keseluruhan kekal progresif.”

Nilai ambang tahunan untuk skim sokongan sosial akan dinaikkan

Dalam satu kenyataan berasingan pada 23 November, MOF turut mengumumkan bahawa nilai ambang tahunan yang digunakan untuk menilai kelayakan skim sokongan sosial akan dinaikkan mulai 1 Mac 2027.

MOF berkata kenaikan itu akan memastikan rakyat Singapura yang tinggal di unit HDB dan hartanah privet bernilai rendah akan kekal layak untuk skim sokongan sosial, walaupun terdapat kemas kini kepada nilai tahunan rumah mereka.

Pelbagai skim bantuan pemerintah menyediakan sokongan mengikut keperluan, dengan golongan yang lebih memerlukan menerima bantuan yang lebih besar.

Selain kriteria seperti pendapatan, nilai tahunan hartanah kediaman seseorang turut boleh digunakan sebagai penunjuk tahap kewangan.

Skim-skim itu termasuk skim baucar Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) kekal, subsidi premium MediShield Hayat dan Skim Tambahan Pendapatan Daya Kerja, tambah MOF.

Pada masa ini, terdapat dua peringkat nilai tahunan untuk skim sokongan sosial, dengan mereka yang tinggal di hartanah bernilai tahunan lebih rendah menerima lebih banyak sokongan, kata MOF.

Dengan perubahan itu, peringkat pertama yang meliputi hartanah bernilai tahunan sehingga $21,000 akan dinaikkan kepada sehingga $24,000.

Peringkat kedua, yang meliputi hartanah bernilai tahunan lebih daripada $21,000 dan sehingga $31,000, akan disemak semula kepada lebih daripada $24,000 dan sehingga $32,000.