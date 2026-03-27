Rehat dengan buku, suasana tenang di Perpustakaan Bukit Batok yang baru dibuka semula
Mar 27, 2026 | 4:20 PM
Pavilion Bunyi atau Sound Pavilion, di mana pengunjung boleh berehat dan membaca di kawasan tempat duduk di Perpustakaan Bukit Batok yang baru direnovasi. - Foto ST
Melangkah ke tingkat pertama Perpustakaan Bukit Batok yang baharu, pengunjung disambut dengan latar bunyi yang menenangkan — gabungan deruan daun, kicauan burung dan hiruk-pikuk jiran tetangga dari jauh.
Bunyi latar itu mengiringi pengunjung saat mereka melalui ruang tersebut dan menaiki eskalator.
