Satu majlis penyerahan cek oleh Yayasan Rahmatan Lil Alamin (RLAF) kepada Palang Merah Singapura, Mercy Relief dan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian (UNHCR) menandakan dana sebanyak $615,000 telah terkumpul buat golongan memerlukan di Afghanistan-Pakistan, Indonesia, Sri Lanka dan Sudan. Majlis itu turut dihadiri Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (tengah) serta wakil daripada setiap badan kebajikan tersebut. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Satu majlis penyerahan cek oleh Yayasan Rahmatan Lil Alamin (RLAF) kepada Palang Merah Singapura, Mercy Relief dan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian (UNHCR) menandakan dana sebanyak $615,000 telah terkumpul buat golongan memerlukan di Afghanistan-Pakistan, Indonesia, Sri Lanka dan Sudan. Majlis itu turut dihadiri Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (tengah) serta wakil daripada setiap badan kebajikan tersebut. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Yayasan Rahmatan Lil Alamin (RLAF) berjaya mengumpul lebih $615,000 dana bagi tiga kempen berbeza yang dijalankan pada akhir 2025.

Dana tersebut dikumpulkan bagi tiga rayuan bantuan kecemasan termasuk bencana banjir Afghanistan-Pakistan, bencana banjir Asia (Indonesia dan Sri Lanka) serta bantuan kecemasan buat Sudan.

Dana yang terkumpul telah diserahkan melalui penyampaian empat cek berbeza kepada Palang Merah Singapura (SRC), Mercy Relief dan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian (UNHCR).

Majlis penyerahan cek di Hab Islam Singapura pada 18 Mac itu telah dirasmikan oleh tetamu kehormat, Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim.

Bercakap kepada pihak media di acara itu, Dr Faishal yang juga merupakan Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri) berkata:

“Saya berbesar hati dapat menyampaikan cek-cek RLAF kepada beberapa rakan kerjasama.

“Lebih daripada $615,000 telah berjaya dikumpulkan pada akhir tahun lalu (2025) untuk membantu para mangsa yang terjejas oleh bencana alam di Indonesia dan Sri Lanka, di Afghanistan-Pakistan dan krisis di Sudan,” jelas beliau.

Dengan jumlah yang terkumpul, ia menjadi tanda komitmen dan sifat pemurah masyarakat Singapura yang sedia menghulurkan bantuan buat kelompok memerlukan, walaupun dari negara berbeza.

“Ini merupakan cerminan sifat ihsan dan murah hati rakyat Singapura dalam menyahut keperluan yang mendesak (di negara-negara yang menghadapi tekanan).

“Dana yang disalurkan akan digunakan untuk menyediakan keperluan asas seperti makanan, air, bantuan perubatan dan sokongan pendidikan kepada mereka yang terjejas,” jelas beliau.

Justeru, kerjasama RLAF dengan beberapa badan kebajikan seperti SRC, Mercy Relief dan UNHCR itu memberi keyakinan kepada para penderma bahawa sumbangan akan disalurkan kepada golongan yang memerlukan dengan sebaiknya.

Dr Faishal turut berharap rakyat Singapura akan terus bersifat prihatin untuk menyumbang kepada golongan memerlukan di serata dunia melalui kempen sebegini.

“Walaupun Singapura negara yang kecil, usaha bersama kita ini amat bermakna.

“Saya terharu dengan kemurahan hati rakyat Singapura yang sentiasa menunjukkan keprihatinan terhadap mereka yang memerlukan.”

Dr Faishal juga menyeru agar masyarakat sentiasa mendoakan golongan yang memerlukan dan ditimpa musibah.

Selain itu, menjelang raya ini, RLAF masih menjalankan kutipan dana ‘Aid for Gaza 2026’ yang akan terus menerima sumbangan derma hingga 31 Mac.