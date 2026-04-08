RLAF sasar $300,000, perluas bantuan kepada 5,000 keluarga rentan
Kempen ‘Rahmat untuk Semua 2026’ tekankan penglibatan berterusan dan jalinan empati melalui aktiviti interaktif
Apr 8, 2026 | 4:33 PM
Yayasan Rahmatan Lil Alamin (RLAF) menyasarkan jumlah $300,000 bagi kempen pengumpulan dana untuk menyokong 5,000 isi rumah rentan di Singapura. Orang awam boleh menyumbang kepada kempen tersebut mulai 8 April hingga 31 Ogos 2026 - Foto YAYASAN RAHMATAN LIL ALAMIN
Yayasan Rahmatan Lil Alamin (RLAF) menyasarkan kutipan dana $300,000 untuk membantu 5,000 isi rumah rentan di Singapura.
Menerusi program “Rahmat untuk Semua 2026” (BTA 2026), RLAF bercita-cita membekalkan baucar pasar raya dan barangan runcit bernilai $60 kepada setiap isi rumah menjelang akhir Ogos 2026.
